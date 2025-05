Petrobras retoma perfuração de poços terrestres na Bahia após seis anos

- Foto: Divulgação/ Petrobras

Após seis anos, a Petrobras retomou, nesta sexta-feira, 9, as perfurações de poços terrestres pela companhia na Bahia. Desta vez, está sendo perfurado o poço 7-TQ-240D-BA, no campo de Taquipe, em São Sebastião do Passé, a cerda de 80 km de Salvador (BA).

“É um dia mais do que histórico para a Bahia. Esta retomada de produção com sondas de perfuração é resultado de uma luta intensa de todos nós, petroleiros e petroleiras, nos últimos anos, além de ser um reconhecimento da importância da Bahia na história do petróleo no País”, defendeu Bacelar.

A sonda EBS-08, operada pela EBS Perfurações, é a primeira das três sondas de perfuração já contratadas para operações na atividade de produção onshore (campos terrestres) na Bahia. Os novos contratos de sondas englobam três novas sondas de perfuração e dez novas sondas de produção terrestres (SPT), passando de 13 equipamentos para 23. A Petrobras estima perfurar mais 100 poços na Bahia nos próximos cinco anos, aumentando a produção atual, conforme previsto no PE 2025-29,.

Atualmente, na Unidade da Bahia, a Petrobras tem uma força de trabalho com aproximadamente 4,3 mil profissionais e produz 17 mil barris de óleo por dia. São 20 concessões e cerca de dois mil poços terrestres, além da plataforma de Manati (que produz gás), na Bacia de Camamu, em Valença.

Novos poços serão perfurados em Alagoinhas, Entre Rios, Esplanada, Cardeal da Silva, Araçás, Catu, Candeias e São Sebastião do Passé. Em 2024, aproximadamente R$ 257 milhões em tributos e participações governamentais retornaram à sociedade. O coordenador da FUP festejou também o fato de os contratos exigirem a realização de 65% de conteúdo local, o que deve gerar mais de 600 empregos diretos e indiretos na Bahia, além de fortalecer as empresas fornecedoras da região.

A Petrobras firmou contratos com as empresas EBS e Conterp e o investimento é de R$707 milhões. As sondas vão operar entre setembro de 2025 e junho de 2029. De acordo com Bacelar, a EBS Perfurações fará serviços de perfuração de poços terrestres com profundidade de até cinco mil metros, enquanto a Conterp vai perfurar poços de até quatro mil metros de profundidade.

“Pouco a pouco a Petrobras está voltando a ter na Bahia a pujança econômica do início do século. Reconquistamos as FAFENs e em breve teremos a Refinaria Landulpho Alves de volta”, festeja Bacelar, afirmando que, ainda este ano, deve ocorrer a contratação do Estaleiro Enseada do Paraguaçu para a construção de seis embarcações encomendadas pela Petrobras, o que deve gerar mais de dois mil empregos.

Ele afirmou também que ainda este ano deve ocorrer a contratação do Estaleiro Enseada do Paraguaçu para a construção de seis embarcações encomendadas pela Petrobras, o que deve gerar mais de dois mil empregos. “Tudo isso sem falar nos investimentos que estão por vir em energias renováveis e na construção de uma refinaria verde”, vibrou o sindicalista, que é também membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS) do governo Lula.