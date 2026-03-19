Petrobras vai ampliar oferta de combustíveis devido à Guerra no Irã

Posto de gasolina da Petrobras - Foto: Divulgação

A Petrobras terá que adotar medidas para ampliar a oferta de diesel e gasolina nos postos em meio à disparada dos preços do petróleo por conta da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, segundo determinação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A petroleira será obrigada a ofertar imediatamente os volumes de combustíveis que estavam previstos para ir a leilão, mas acabaram cancelados.

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Além disso, a agência declarou sobreaviso no abastecimento de combustíveis no Brasil, ou seja, os produtores, importadores e distribuidores de combustíveis deverão informar à agência detalhes sobre seus estoques e importações. A medida vale para a Petrobras e diversas empresas do setor de derivados, distribuidoras e importadoras.

Aumento dos preços

O preço do petróleo voltou a subir nesta quinta-feira, 19, após a escalada dos ataques de Israel e do Irã a refinarias e centros energéticos de ambos os países. O petróleo do tipo Brent, referência para o preço do produto no mercado internacional, chegou a superar a marca de US$ 118.

Como consequência, os preços no Brasil também dispararam: na última semana, o valor médio do diesel subiu cerca de 12% e alcançou R$ 6,80, enquanto o preço médio do litro da gasolina passou de R$ 6,30 para R$ 6,46.