Prazo para sacar abono salarial termina nesta sexta; saiba quem tem direito

O benefício está disponível para saque na Caixa e no Banco do Brasil - Foto: © Bruno Peres | Agência Brasil

Chega ao fim nesta sexta-feira, 27, o prazo para sacar o abono salarial PIS-Pasep 2024, referente ao ano-base 2022. O benefício está disponível para saque na Caixa e no Banco do Brasil, e, segundo o Ministério do Trabalho, até o dia 18 de dezembro, 239 mil trabalhadores ainda não haviam sacado o abono salarial, o que corresponde a R$ 218,9 milhões.

O abono salarial é um benefício no valor de até um salário-mínimo concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa. Em agosto, o governo federal liberou o benefício para os nascidos em novembro e dezembro.

Leia Também:

>> Pesquisa: 49% dos brasileiros acreditam que país vai melhorar em 2025

>> Como organizar as finanças e ter educação financeira em 2025

O abono salarial é um benefício no valor de até um salário-mínimo concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa. O valor é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base em questão. Neste ano, o benefício irá variar de R$ 118 a R$ 1.412.

O banco de recebimento, data e os valores estão disponíveis para consulta no aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no portal Gov.br.

Quem tem direito ao abono salarial? Saiba os requisitos

- Ser cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS (data do primeiro emprego) há pelo menos cinco anos;

- Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep);

- Ter recebido até 2 salários-mínimos médios (no valor em vigor no ano-base) de remuneração mensal no período trabalhado;

- Ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base da apuração (2022);

- Ter os dados informados pelo empregador (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração (2022).