Preço do café subiu quase 40% no mundo e alta deve durar pelo menos 4 anos

O preço do café no mundo, que já está caro, deve aumentar ainda mais nos próximos quatro anos. Foi o que alertou a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), entidade da Organização das Nações Unidas (ONU), em um relatório publicado nesta sexta-feira, 14.

Somente em 2024, o preço do café subiu 38,8% na comparação com a média do ano anterior, e é possível que a alta permaneça durante os próximos quatro anos. Segundo o relatório, apesar de o encarecimento levar cerca de um ano para chegar aos consumidores ao redor do mundo.

De acordo com a FAO, cerca de 80% desses aumentos de preços serão repassados aos consumidores ao longo de 11 meses na União Europeia, enquanto nos Estados Unidos 80% dos aumentos serão repassados ao longo de 8 meses.

No Brasil, a inflação do café foi de 66,18% no acumulado dos 12 meses em fevereiro, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado na terça- feira, 12.

Essa alta é causada, principalmente, pelos problemas climáticos, que prejudicam a oferta e corroem os estoques globais. É provável que os aumentos de preços para os consumidores sejam muito menores do que o aumento do custo dos grãos crus, pois há outros fatores que contribuem para os preços do café no varejo, como transporte, torrefação, embalagem, certificação e margens de lucro no varejo.

Para a FAO, os preços de exportação do café podem aumentar ainda mais em 2025, se as principais regiões produtoras sofrerem novas reduções significativas na oferta.