Preço do frango sobe na primeira quinzena de março

Os preços da carne de frango registraram alta de 2,28% no encerramento da primeira quinzena de março nas regiões pesquisadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP.

A cotação média do frango congelado estava em R$ 8,51 o quilo nesta quinta-feira, 13, desde o início do mês. Já o frango resfriado apresentava o preço médio de R$ 8,59 o quilo, aumento de 3,37% no mesmo período.

Segundo o Cepea, o tradicional aumento da demanda no início do mês, impulsionado pelo maior poder de compra de parte da população devido ao recebimento dos salários, elevou os valores da proteína. Além disso, as vendas vêm apresentando melhora gradativa após o recesso de Carnaval.

Além do frango, o preço médio do frango também cresce cada vez mais. Somente no mês de fevereiro, o ovo registrou alta de 17,83%. Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgadas na quarta-feira, 11.