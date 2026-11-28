O Ministério da Fazenda prorrogou por mais 30 dias a subvenção ao diesel, mecanismo de subsídio destinado a reduzir o preço do combustível. A medida foi formalizada em portaria assinada pelo ministro Dario Durigan na sexta-feira, 27.

O valor do benefício foi mantido em R$ 2,12 por litro. A prorrogação começa a valer neste sábado, 28, data em que termina a vigência da Medida Provisória (MP) que estabeleceu parte do subsídio.

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Governo cita volatilidade do petróleo

Segundo o documento, a manutenção da subvenção ocorre em razão da volatilidade dos preços internacionais do petróleo e dos combustíveis.

As medidas do governo federal para conter os preços dos combustíveis, incluindo o subsídio à gasolina anunciado no início do mês, foram adotadas a menos de um mês da eleição presidencial e em meio à alta do petróleo no mercado internacional.

Como é composto o subsídio

A subvenção ao diesel é formada por duas parcelas:

R$ 1,12 por litro: criada por uma medida provisória de maio deste ano;

R$ 1 por litro: acrescentada em setembro, diante da piora do cenário externo.

Governo tomou mesma decisão em outubro

Em outubro, a subvenção de R$ 2,12 por litro do diesel foi ser renovada por mais um mês, segundo o Governo Federal. A medida, conforme o Planalto, será compensada com receitas extraordinárias de petróleo. De acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento, a ampliação da medida irá custar R$ 10,5 bilhões.

Iniciada pela Medida Provisória 1.363 de 30 de maio de 2026, a subvenção era de R$ 1,12 por litro. No entanto, devido ao agravamento do cenário externo, a MP 1.391/11 de setembro 2026, autorizou o Ministério da Fazenda a definir, por ato próprio, o valor da subvenção ao diesel.

Na ocasião, a pasta fixou o adicional de R$ 1,00 por litro, totalizando R$ 2,12 por litro, que tinha validade até esta segunda-feira, 26.