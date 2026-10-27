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ECONOMIA

Governo renova subsídio de R$ 2,12 por litro de diesel por 30 dias

A ampliação da medida irá custar R$ 10,5 bilhões

Luiza Nascimento
Por
Diesel
Diesel - Foto: Foto: Agência Brasil/Joedson Alves

A subvenção de R$ 2,12 por litro do diesel vai ser renovada por mais um mês, segundo informou o Governo Federal nesta terça-feira, 27. A medida será compensada com receitas extraordinárias de petróleo.

De acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento, a ampliação da medida irá custar R$ 10,5 bilhões.

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Subvenção do diesel começou em maio

Iniciada pela Medida Provisória 1.363 de 30 de maio de 2026, a subvenção era de R$ 1,12 por litro. No entanto, devido o agravamento do cenário externo, a MP 1.391/11 de setembro 2026 autorizou o Ministério da Fazenda a definir, por ato próprio, o valor da subvenção ao diesel.

Na ocsião, a pasta fixou o adicional de R$ 1,00 por litro, totalizando R$ 2,12 por litro, que tinha validade até esta segunda-feira, 26.

Como o prazo acabou, a portaria foi editada para a manutenção do subsídio no patamar de R$ 2,12, por mais 30 dias.

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Tags

diesel governo federal subsídio

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