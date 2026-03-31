Qual é o 5º dia útil de abril? Saiba quando o salário será pago

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Veja até quando empresas podem pagar salários em abril - Foto: MARCELLO CASAL JR | AGÊNCIA BRASIL

Com a chegada de abril e a presença de feriados logo nos primeiros dias do mês, muitos trabalhadores ficam na dúvida sobre quando o salário deve cair na conta.

As regras seguem a Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), que estabelece prazos diferentes conforme a forma de pagamento.

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Como funciona a contagem

A legislação determina que salários pagos semanalmente ou quinzenalmente devem ser quitados até o quinto dia útil.

Apesar de não definir exatamente o que são dias úteis, a regra considera que, se o prazo cair em domingos ou feriados, ele deve ser prorrogado. Já os sábados entram na contagem.

Em abril, dois feriados impactam diretamente o calendário: a Sexta-feira Santa (3 de abril) e o Domingo de Páscoa (5 de abril).

Quando cai o 5º dia útil



Seguindo a contagem oficial, os primeiros dias úteis de abril ficam assim:

1º dia útil: 1º de abril (quarta-feira)

1º de abril (quarta-feira) 2º dia útil: 2 de abril (quinta-feira)

2 de abril (quinta-feira) 3º dia útil: 4 de abril (sábado)

4 de abril (sábado) 4º dia útil: 6 de abril (segunda-feira)

6 de abril (segunda-feira) 5º dia útil: 7 de abril (terça-feira)

Ou seja, esse é o prazo limite para pagamentos semanais ou quinzenais.

E quem recebe por mês?

Para trabalhadores com salário mensal, a regra é diferente.

A CLT permite que o pagamento seja feito até o décimo dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

Nesse caso, a contagem avança até o dia 13 de abril (segunda-feira), que passa a ser o prazo máximo para quitação.

Atenção ao calendário

A presença de feriados no início do mês altera diretamente a contagem e pode impactar o planejamento financeiro dos trabalhadores.

Por isso, acompanhar o calendário e entender as regras evita surpresas na hora de esperar o pagamento.