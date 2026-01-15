R$ 93 milhões aos funcionários: o que a Havan fez e a Magalu não

Dono da Havan fez um anúncio nas redes sociais - Foto: Divulgação

Magazine Luiza e Havan estão entre as maiores redes de lojas de departamento do Brasil e concentram uma fatia expressiva do varejo físico nacional. Apesar do porte das empresas, os salários para cargos de vendas costumam variar entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. Em meio a esse cenário, a Havan anunciou uma medida que foge ao padrão do setor.

O empresário Luciano Hang, dono da rede, informou pelas redes sociais que os funcionários da companhia começarão 2026 com um valor extra na conta. A varejista vai antecipar o pagamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR) e distribuir cerca de R$ 90 milhões entre os colaboradores.

O montante equivale, em média, a aproximadamente R$ 4 mil por funcionário e será depositado nesta sexta-feira, 16. Popularmente conhecido como “14º salário”, o PPR será pago com um mês de antecedência em relação ao calendário adotado até 2025. Para marcar a antecipação, a empresa prevê a realização de eventos comemorativos em suas unidades.

Atualmente, a Havan possui 187 lojas espalhadas pelo país e mantém o programa de participação nos resultados desde 2007. Embora o balanço financeiro de 2025 ainda não tenha sido fechado, a expectativa da empresa é encerrar o ano com faturamento em torno de R$ 18 bilhões.

Antecipação do PPR reforça estratégia de valorização interna

A decisão de antecipar o PPR ganhou destaque não apenas pelo valor total distribuído, mas pelo impacto direto na renda dos trabalhadores logo no início do ano. Em um setor marcado por salários mais enxutos, o pagamento extra representa um reforço financeiro relevante e funciona como estímulo à motivação interna.

A iniciativa também reforça o discurso da Havan de valorização dos colaboradores, adotado desde a criação do programa, em 2007. Mesmo sem o fechamento oficial do balanço anual, a projeção de faturamento bilionário sustenta a política de bonificação e diferencia a empresa em meio à forte concorrência do varejo nacional.