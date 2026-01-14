Bolsa Família vai pagar R$ 701? Saiba quem pode receber mais

Especulação aponta valor médio de R$ 701 no Bolsa Família - Foto: Divulgação / MDS

O Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país, voltou ao centro do debate após a divulgação de que o orçamento federal deste ano reserva um valor acima do necessário para manter os pagamentos atuais. A diferença, estimada em cerca de R$ 4 bilhões, levantou especulações sobre um possível reajuste no valor médio pago às famílias beneficiárias.

A partir desse cenário, o blog Meu Tudo passou a projetar que o benefício poderia alcançar, em média, R$ 701 por família. A informação rapidamente ganhou repercussão, mas exige cautela.

Não há aumento confirmado, diz governo

Apesar das especulações, o Governo Federal afirma que não existe, até o momento, qualquer anúncio oficial de aumento no valor do Bolsa Família. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, não há previsão de reajuste nos repasses do programa.

Ou seja: o valor de R$ 701 é apenas uma projeção baseada em cálculos orçamentários, não uma decisão já tomada.

Como funciona o valor do Bolsa Família hoje

Atualmente, o programa garante um pagamento mínimo de R$ 600 por família. No entanto, o valor final pode variar de acordo com a composição familiar, levando em conta fatores como:

Número de crianças e adolescentes na residência

Presença de gestantes

Existência de nutrizes (mulheres que amamentam)

Em novembro do ano passado, o valor médio repassado por família foi de R$ 683,28, resultado da soma do benefício base com os adicionais previstos.

Calendário de pagamentos de janeiro de 2025



Os pagamentos do Bolsa Família seguem o final do Número de Identificação Social (NIS). Em janeiro de 2025, os repasses acontecem nas seguintes datas:

NIS final 1: 19 de janeiro

19 de janeiro NIS final 2: 20 de janeiro

20 de janeiro NIS final 3: 21 de janeiro

21 de janeiro NIS final 4: 22 de janeiro

22 de janeiro NIS final 5: 23 de janeiro

23 de janeiro NIS final 6: 26 de janeiro

26 de janeiro NIS final 7: 27 de janeiro

27 de janeiro NIS final 8: 28 de janeiro

28 de janeiro NIS final 9: 29 de janeiro

29 de janeiro NIS final 0: 30 de janeiro

Confira o calendário completo do Bolsa Família em 2025

Janeiro: 19/01 a 30/01

19/01 a 30/01 Fevereiro: 12/02 a 27/02

12/02 a 27/02 Março: 18/03 a 31/03

18/03 a 31/03 Abril: 16/04 a 30/04

16/04 a 30/04 Maio: 18/05 a 29/05

18/05 a 29/05 Junho: 17/06 a 30/06

17/06 a 30/06 Julho: 20/07 a 31/07

20/07 a 31/07 Agosto: 18/08 a 31/08

18/08 a 31/08 Setembro: 17/09 a 30/09

17/09 a 30/09 Outubro: 19/10 a 30/10

19/10 a 30/10 Novembro: 16/11 a 30/11

16/11 a 30/11 Dezembro: 10/12 a 23/12

O que esperar daqui pra frente

Embora a existência de margem no orçamento alimente expectativas entre beneficiários, qualquer mudança no valor do Bolsa Família depende de decisão oficial do governo. Até lá, o programa segue com as regras atuais e com o pagamento mínimo garantido de R$ 600 por família.

A discussão, no entanto, reforça a atenção em torno do programa e do impacto direto que qualquer reajuste pode ter na vida de milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade.