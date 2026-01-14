ECONOMIA
Bolsa Família vai pagar R$ 701? Saiba quem pode receber mais
Diferença bilionária no orçamento reacende debate sobre aumento do benefício, mas governo faz alerta
Por Iarla Queiroz
O Bolsa Família, principal programa de transferência de renda do país, voltou ao centro do debate após a divulgação de que o orçamento federal deste ano reserva um valor acima do necessário para manter os pagamentos atuais. A diferença, estimada em cerca de R$ 4 bilhões, levantou especulações sobre um possível reajuste no valor médio pago às famílias beneficiárias.
A partir desse cenário, o blog Meu Tudo passou a projetar que o benefício poderia alcançar, em média, R$ 701 por família. A informação rapidamente ganhou repercussão, mas exige cautela.
Não há aumento confirmado, diz governo
Apesar das especulações, o Governo Federal afirma que não existe, até o momento, qualquer anúncio oficial de aumento no valor do Bolsa Família. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, não há previsão de reajuste nos repasses do programa.
Ou seja: o valor de R$ 701 é apenas uma projeção baseada em cálculos orçamentários, não uma decisão já tomada.
Como funciona o valor do Bolsa Família hoje
Atualmente, o programa garante um pagamento mínimo de R$ 600 por família. No entanto, o valor final pode variar de acordo com a composição familiar, levando em conta fatores como:
- Número de crianças e adolescentes na residência
- Presença de gestantes
- Existência de nutrizes (mulheres que amamentam)
Em novembro do ano passado, o valor médio repassado por família foi de R$ 683,28, resultado da soma do benefício base com os adicionais previstos.
Calendário de pagamentos de janeiro de 2025
Os pagamentos do Bolsa Família seguem o final do Número de Identificação Social (NIS). Em janeiro de 2025, os repasses acontecem nas seguintes datas:
- NIS final 1: 19 de janeiro
- NIS final 2: 20 de janeiro
- NIS final 3: 21 de janeiro
- NIS final 4: 22 de janeiro
- NIS final 5: 23 de janeiro
- NIS final 6: 26 de janeiro
- NIS final 7: 27 de janeiro
- NIS final 8: 28 de janeiro
- NIS final 9: 29 de janeiro
- NIS final 0: 30 de janeiro
Confira o calendário completo do Bolsa Família em 2025
- Janeiro: 19/01 a 30/01
- Fevereiro: 12/02 a 27/02
- Março: 18/03 a 31/03
- Abril: 16/04 a 30/04
- Maio: 18/05 a 29/05
- Junho: 17/06 a 30/06
- Julho: 20/07 a 31/07
- Agosto: 18/08 a 31/08
- Setembro: 17/09 a 30/09
- Outubro: 19/10 a 30/10
- Novembro: 16/11 a 30/11
- Dezembro: 10/12 a 23/12
O que esperar daqui pra frente
Embora a existência de margem no orçamento alimente expectativas entre beneficiários, qualquer mudança no valor do Bolsa Família depende de decisão oficial do governo. Até lá, o programa segue com as regras atuais e com o pagamento mínimo garantido de R$ 600 por família.
A discussão, no entanto, reforça a atenção em torno do programa e do impacto direto que qualquer reajuste pode ter na vida de milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade.
