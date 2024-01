Retomada de investimentos na Rnest é estratégica, diz FUP | A TARDE

“A retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima (Rnest) representa o resgate de um projeto estratégico para o país e importante passo para o desenvolvimento econômico da região nordeste, com geração de emprego e renda. Com o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, o compromisso de concluir a Rnest se torna uma realidade e marca o iníciode uma nova etapa na história da refinaria”.

A declaração é do coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, que participará da cerimônia de retomada de investimentos na Rnest, no município de Ipojuca, em Pernambuco, nesta quinta-feira, 18. O evento terá a presença do presidente Lula e do presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates.

A expansão da Rnest e da capacidade brasileira de refino é bandeira de luta da FUP. O pleito dos petroleiros foi incluído no programa do governo Lula ainda durante o período de transição, em finais de 2021, quando Bacelar integrou a equipe.

A Refinaria Abreu e Lima, idealizada durante o primeiro governo Lula, teve sua operação iniciada de forma parcial em 2014, porém, sua conclusão foi interrompida em consequência da operação Lava-Jato, que bloqueou investimentos no país.

“Após mais de uma década de estagnação, a retomada das obras da Rnest, com a construção do segundo trem, faz parte do planejamento estratégico da Petrobrás para 2024/2028, anunciado pelo presidente da estatal, Jean Paul Prates, em novembro do ano passado”, comemora Bacelar, lembrando que a nova gestão da Petrobrás, além de prever o aumento de investimentos no parque industrial de processamento de combustíveis, suspendeu as privatizações de refinarias.

Os investimentos previstos para a conclusão da Rnest são de cerca de R$ 6 bilhões, ampliando a capacidade de processamento da refinaria para 260 mil barris de petróleo por dia, com a geração de aproximadamente 40 mil empregos diretos e indiretos.

“A refinaria é importante instrumento para a segurança do abastecimento interno de combustíveis, e pilar para a condução da política de preços da Petrobrás ao consumidor brasileiro”, diz Bacelar.

A Rnest é a mais moderna refinaria da Petrobrás. Foi projetada com dois conjuntos de unidades de refino independentes para a flexibilidade na utilização de vários tipos de petróleo com maior confiabilidade operacional. Sua produção é focada em diesel (70%), mas processa também nafta, óleo combustível, coque e GLP (Gás Liquefeito de Petróleo).

A refinaria foi projetada para produzir diesel com baixo teor de enxofre de acordo com os rígidos padrões internacionais, o Diesel S-10 (concentração de 10 partes por milhão de enxofre). Dentre as principais vantagens ambientais do Diesel S-10 está a redução em até 80% das emissões de material particulado e em até 98% das emissões de óxidos de nitrogênio.