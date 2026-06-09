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Saiba como investir restituição do Imposto de Renda com segurança

Na ânsia por encontrar o melhor destino, é importante ficar atento para não cair em ciladas

Luiza Nascimento
Por
Imposto de Renda
Imposto de Renda - Foto: Denisse Salazar/ Ag. A TARDE

As restituições do Imposto de Renda (IR) já começaram a ser pagas e, até o momento, foram liberados R$ 16 bilhões para aproximadamente, 8,7 milhões de contribuintes.

Desta forma, brasileiros já estão quitando dívidas, fazendo compras e até mesmo, investindo os valores recebidos. No entanto, na ânsia por encontrar o melhor destino para o dinheiro, é importante ficar atento para não cair em ciladas.

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Pensando na possibilidades de usar a restituição do IR para investimentos sem cair em armadilhas, o portal A TARDE conversou com Antonio Carvalho, professor e consultor de Finanças e Economia, que deu dicas de como fazer um bom uso do valor, fugindo de ciladas.

Segundo ele, em caso de dívidas vencidas ou a vencer em curto prazo que possam gerar juros e multas, o ideal é utilizar essa renda para eliminá-las ou negociá-las, evitando perdas financeiras.

Apenas no caso de não possuir dívidas, é recomendado escolher uma aplicação para fazer o dinheiro render.

"A escolha de uma aplicação varia com o perfil do aplicador/investidor, apetite ao risco e a perspectiva de uso do dinheiro (quando precisará do montante)", disse Antonio.

Assim, as principais opções são:

  • Letras de créditos (LCI e LCA);
  • Certificado de Depósito Bancário (CDB);
  • Previdência Privada;
  • Fundos de investimentos, ações e outros ativos de renda variáveis.

Letras de créditos (LCI e LCA)

Geram rendimento superior ao da poupança, geralmente acima de 100% do CDI e não incide Imposto de Renda.

"Só deve atentar para o prazo, pois a maioria dessas aplicações têm prazo de resgate superior a 720 dias (dois anos), assim, se for precisar no curto prazo, não é a melhor opção", alerta o especialista.

Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Possui rendimento superior ao da poupança, porém incide Imposto de Renda. Na modalidade DI tem rendimento diário e pode ser resgatado a qualquer momento.

"É uma boa opção para quem tem previsão de uso do recurso no curto prazo ou não tem uma previsão exata da necessidade do dinheiro, porém precisa de análise das condições oferecidas pela instituição financeira para que o rendimento no fique abaixo da poupança", disse Antonio.

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Previdência Privada

Tem rendimento superior ao da poupança, porém, somente é interessante se o valor ficar aplicado em um prazo superior a 720 dias (dois anos), pois, o resgate anterior a esse prazo, após descontado o imposto de renda, pode gerar rendimento inferior ao da poupança.

"Um ponto de alerta para essa modalidade é a tabela do Imposto de Renda a ser utilizada, se a Progressiva, que começa em 15% e alcança 22,5%, permite abater do Imposto de Renda anual os valores depositados ao longo de exercício, com incidência do IR sobre todo o valor (aplicado + rendimento) na ocasião do resgate ou a Regressiva que começa em 22,5% e vai sendo reduzida até alcançar 15% após 720 dias, não permite deduzir os depósitos das declarações anuais, mas, só há interesse de IR sobre os rendimentos na ocasião do resgate", afirmou.

Fundos de investimentos, ações e outros ativos de renda variáveis

É recomendada a abertura de uma conta em uma corretora e a assistência de um Agente Autônomo de Investimentos (AAI), para acessar esse mercado, proceder as melhores escolhas e adotar os procedimentos corretos e seguros.

Somente possível através das corretoras e escritórios de assessoria de investimentos.

Calendário de pagamentos

O calendário de restituição do IRPF de 2026 tem apenas quatro lotes de pagamento, ao invés dos cinco praticados nos anos anteriores. O primeiro pagamento aconteceu no dia 29 de maio.

Confira as demais datas:

  • Segundo lote: 30 de junho;
  • Terceiro lote: 31 de julho;
  • Quarto e último lote: 28 de agosto.

Os valores são atualizados pela taxa de juros básica (Selic) acumulada desde maio, último mês para a entrega da declaração, acrescida de 1% no mês do depósito.

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Tags

economia Imposto de Renda investimento

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