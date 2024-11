Saiba quais são os produtos mais desejados na Black Friday - Foto: Paulo Pinto | Agência Brasil

Cada vez mais próxima, a Black Friday, data comercial mais aguardada entre os consumidores, já tem uma lista de favoritos quando o assunto é busca de produtos e/ou serviços com promoções e preços baixos.

Um levantamento realizado pela agência Conversion revela quais itens estão no topo da lista de interesses dos brasileiros, e os eletrônicos e eletrodomésticos continuam no topo, com 14,51% dos entrevistados afirmando que gostariam de comprar produtos dessas categorias.

Em seguida, os celulares aparecem com 13,29%, seguidos pela moda, com 12,13% das intenções de compra. Os calçados ocupam o quarto lugar, com 12,07%. Por último, pacotes de internet figuram na lista de desejos. Ainda de acordo com o relatório da Conversion, 42,38% dos entrevistados pretendem fazer as compras em sites e lojas virtuais.

De acordo com uma pesquisa da Zedia, plataforma de tecnologia que entrevistou mais de mil pessoas com mais de 16 anos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos lideram as intenções de compra, sendo mencionados por 56% dos entrevistados.

Roupas e acessórios ocupam o segundo lugar, com 43% das intenções de compra. Já em terceiro, aparecem os itens de casa e decoração, com 33%.