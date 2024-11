Salvador sedia 6ª edição da E–Agro com exposições e capacitações

Promovida pela Sebrae Bahia e o Sistema FAEB/SENAR, a edição iniciou na quinta-feira, 7 - Foto: Divulgação | E-agro

Acontece hoje, 8, e amanhã, 9, no Centro de Convenções, em Salvador, a E–Agro, feira de inovação, tecnologia agropecuária e geração de negócios que, desde 2019, reúne os maiores especialistas do agronegócio do Brasil.

Promovida pela Sebrae Bahia e o Sistema FAEB/SENAR, a edição iniciou na quinta-feira, 7, e acontece pela terceira vez consecutiva em Salvador, com objetivo de reunir um público diverso, criando oportunidades para todos os mercados. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: eagrodigital.com.br.

Além das vagas de capacitação, exclusivas para empresários, produtores rurais e artesãos devidamente credenciados, a e-Agro traz espaços para as cadeias produtivas mais importantes do estado como fruticultura, pecuária leiteira e de corte, cacau e chocolate, café, apicultura e horticultura. A feira recebe ainda expositores de maquinário e equipamentos diversos, agritechs, fornecedores de insumos como fertilizantes e empresas de eficiência energética.

Nesta edição, estarão reunidos 44 expositores para comercialização, apresentação e degustação de chocolates, cafés especiais, queijos e laticínios, entre outros produtos do campo pelo Sebrae Origens. Além disso, estarão presentes as áreas de Sustentabilidade, Casa do Homem do Campo, Cozinha Show, área para Rodada de Negócios, Arena de Dinâmicas, área Gourmet entre outros.

Também estarão presentes mais de 20 unidades produtivas de diversas regiões da Bahia vão expor e comercializar o artesanato de referência do estado na e-Agro. Os produtores estarão reunidos no Espaço Artesanato Referência Bahia Original com criações que destacam materiais como fibras (piaçava, sisal, caroá, licuri e outros) cerâmica, madeira de reaproveitamento, coco, osso, couro, fios, algodão e tear.

Nas quatro edições presenciais anteriores, o evento já recebeu mais de 40 mil pessoas, gerou mais de 100 milhões de reais em negócios e teve participação de 200 expositores, além de ter gerado mais de 700 mil reais em mídia espontânea.

| Foto: Divulgação | E-agro

Fenagro

Entre os dias 29 de novembro a 8 de dezembro, será realizada a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), a maior feira de agropecuária do Norte/Nordeste Brasil e a quinta maior do Brasil.

A 33ª edição do evento agropecuário, que volta após um hiato de quatro anos, irá explorar uma programação com campeonatos, leilões, exposições e apresentações culturais. Além disso, a Fenagro contará com atrações musiciais do cenário nacional.

Além das exposições de agricultura e agropecuária, a Fenagro também vai contar com dois dias de shows dos maiores nomes do sertanejo e arrocha. Já estão confirmados nomes como Simone Mendes, Mari Fernandez, Calcinha Preta, Limão com Mel, e mais 12 nomes do universo do arrocha e do sertanejo. Os ingressos estão sendo vendidos na Bilheteria Digital e variam entre R$ 50 e R$ 300.