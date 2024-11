Fenagro terá exposição e teste drive de tratores a carros de luxos

Serão expostos desde tratores e máquinas agrícolas como caminhonetes e utilitários - Foto: Shirley Stolze/ag. A TARDE

Para a 33ª edição da Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia), o Parque de Exposições, em Salvador, deve receber diversos estilos de veículos que estarão disponíveis para exposição e também para testes-drives. O evento ocorre de 29 de novembro a 8 de dezembro.

Serão expostos desde tratores e máquinas agrícolas como caminhonetes e utilitários - que , podem transportar pessoas e cargas ao mesmo tempo. Além disso, será possível ver carros de passeio luxuosos, veículos elétricos, náuticos e motocicletas.

Vitrine importante do agronegócio baiano e nacional, a programação será espaço importante para marcas e lançamentos de toda a cadeia automotiva. Será possível que as marcas realizem demonstrações práticas, onde os visitantes podem ver de perto a performance dos veículos em condições simuladas de trabalho.

Leia também

>> Museu da Anatomia Animal terá mais de 30 espécies empalhadas na Fenagro

>> Fenagro receberá programação especial de secretarias e órgãos da Bahia

>> Confira a programação completa de shows da Fenagro 2024

As empresas também podem promover test-drives para que os potenciais clientes tenham uma experiência mais imersiva, sentindo de forma direta os benefícios e a eficiência dos novos modelos

Além disso, a Fenagro contará com uma programação ampla que reunirá mais de 3 mil animais e cerca de 600 expositores. A 33ª edição do evento agropecuário, que volta após um hiato de quatro anos, irá explorar uma programação com campeonatos, leilões, exposições e apresentações culturais. Além disso, a Fenagro contará com atrações musicais do universo do sertanejo e do arrocha.

Para a 33ª edição, já estão confirmados nomes como Simone Mendes, Mari Fernandez, Calcinha Preta, Limão com Mel, e mais 12 nomes do universo do arrocha e do sertanejo. As vendas dos ingressos iniciaram na terça-feira, 15, com valores que variam entre R$ 50 e R$ 300.