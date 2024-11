Fenagro anuncia últimos dias para adquirir ingressos promocionais

Na grade de shows já estão confirmados nomes como Simone Mendes, Mari Fernandez e Calcinha Preta - Foto: Divulgação

Até a próxima quarta-feira, 6, a Fenagro (Feira Nacional de Agropecuária da Bahia) 2024 estará com a promoção de venda de ingressos através da campanha "compre 2, leve 4". Será possível adquirir quatro ingressos pelo preço de dois, através da Bilheteria Digital, com limitação de até 5 compras, por CPF.

Em paralelo a esta ação promocional, a organização do evento também disponibiliza a modalidade de ingresso solidário, com entradas com valores especiais mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível, que deverá ser apresentado no dia do evento. Os preços para esta categoria foram fixados em R$ 60 para acesso à Arena (setor individual) e R$ 160 para a Área VIP (também individual).

Leia também

>> Produtores e criadores de animais alinham últimos detalhes para realização da Fenagro 2024

>> Fenagro terá exposição e teste drive de tratores a carros de luxos

>> Fenagro receberá programação especial de secretarias e órgãos da Bahia

As compras também podem ser feitas em pontos físicos como no Ingressos Bahia (Shopping Barra), lojas Club Melissa (Shoppings Barra, Salvador, da Bahia e Parque Shopping) e nos balcões Pida! (Shoppings Piedade, Salvador, Paralela e Salvador Norte).

Na grade de shows já estão confirmados nomes como Simone Mendes, Mari Fernandez, Calcinha Preta, Limão com Mel e Tayná Agazzi, que se apresentarão no dia 29 de novembro, além de Nadson O Ferinha, Unha Pintada, Tayrone, Silfarley, Toque Dez, Zezo e Klessinha, que subirão ao palco no dia 7 de dezembro. O acesso ao show será feito exclusivamente pela Paralela, com abertura dos portões programada para às 20h.

Fenagro

A Fenagro 2024, retorna à sua 33ª edição, após um hiato de quatro anos, com novos conteúdos e uma estrutura ampliada para promover uma experiência única tanto para os expositores quanto para os visitantes. Considerada como uma grande vitrine do agronegócio baiano, a Fenagro 2024, será realizada entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro de 2024, no Parque de Exposições de Salvador e contará com uma programação diversa, que engloba campeonatos, leilões, exposições, atrações culturais, gastronômicas e musicais. A expectativa é que esta edição atraia mais de 150 mil pessoas ao longo de 11 dias de feira que também contará com a presença de mais de três mil animais e 600 expositores.