Se você tem brinquedos do McDonald's, pode estar perdendo dinheiro; entenda

McLanche Feliz do Super Mario é um dos mais valiosos - Foto: Reprodução | YouTube

Quem foi criança provavelmente lembra da emoção de abrir o McLanche Feliz e encontrar um brinquedo surpresa. O que começou como brindes simples e discretos, com o tempo virou um verdadeiro fenômeno entre os pequenos, e também entre adultos colecionadores.

Com o sucesso de personagens da TV, do cinema e dos videogames, o McDonald's transformou os brindes em miniaturas temáticas que marcaram gerações. De Barbies a heróis da Marvel, passando pelos icônicos McNuggets com roupinhas divertidas, o que antes era apenas um mimo para atrair o público infantil hoje se tornou artigo disputado em sites de venda online como o eBay, Mercado Livre e Shopee.

Se você tem guardado algum desses brinquedos em casa, talvez esteja sentado em cima de uma pequena mina de ouro. Confira alguns dos brindes mais valiosos já oferecidos pelo McDonald's:

Super Mario Bros

No auge da popularidade dos videogames, o McDonald's lançou uma coleção com os personagens de Super Mario Bros, incluindo Mario, Luigi, Princesa Peach e Koopa Paratroopa. Algumas peças dessa linha podem alcançar valores impressionantes, chegando a US$ 600 (mais de R$ 3.330).

Coleção Walt Disney Mickey Resort

A coleção da Disney para o Mc foi lançada em 2023. Os oito personagens podem ser vendidos por até R$ 197,65 no Mercado Livre.

Heróis da Marvel

Hit na cultura pop, os brindes dos heróis da Marvel também valem um bom dinheiro no Mercado Livre. A coleção completa de Pantera Negra de 2022, com 10 brinquedos, vale R$ 348, enquanto a de Thor Amor e Trovão, R$ 261.

McNugget Buddies (1988)

Lançados no final dos anos 80, os McNugget Buddies eram personagens inspirados nos famosos nuggets da rede, vestidos com diferentes fantasias, de cowboy a policial. No eBay, um bonequinho pode custar em média US$ 97,99 (R$ 538,96).

Divertidamente

Divertidamente não foi um fenômeno só nos cinemas. Na Shopee o set completo dos brinquedos do segundo filme é vendido por R$ 589.



Barbie

Em 1990, a boneca mais famosa do mundo ganhou uma coleção especial no McLanche Feliz. Eram pequenos topos de bolo com a figura da Barbie em diferentes versões. Atualmente, algumas peças podem ser encontradas por cerca de US$ 19,85 (aproximadamente R$ 108,87).

Minecraft

Outra popular franquia é Minecraft. Cada bonequinho do McLanche Feliz inspirado no jogo é vendido por até R$ 49,90 na Shopee. Considerando a coleção completa com 12 unidades, o vendedor consegue faturar cerca de R$ 598,80.

Furby (1998)

Surfando na febre do Furby, o McDonald's lançou, no fim dos anos 90, uma série com oito versões colecionáveis do bichinho falante. O set completo pode chegar a US$ 85 (R$ 467,52).

Se você ainda tem guardado algum desses brindes na gaveta ou no fundo de uma caixa, talvez seja hora de dar uma olhada no eBay. Quem sabe um dos seus brinquedos de infância não vale mais do que você imagina?