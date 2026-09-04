Serasa oferece cupons de desconto para negociação de dívidas; entenda

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De acordo com um levantamento do Serasa, a quantidade de dívidas dos consumidores baianos ultrapassa 45 milhões. Para ajudar na regularização dos débitos, consumidores com ofertas disponíveis no Serasa Limpa Nome poderão aproveitar cupons de desconto para negociar as dívidas até o dia 9 de setembro.

A campanha contempla acordos quitados à vista via Pix e garante um desconto adicional para quem utilizar os cupons disponibilizados pela plataforma.

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Em todo o país, são mais de 790 milhões de dívidas elegíveis para a ação. As ofertas podem ser consultadas pelo site ou aplicativo da Serasa, que reúne opções de negociação com bancos, financeiras, empresas varejistas, operadoras de telecomunicações, entre outros segmentos.

Como funciona a campanha

Além da redução no valor da dívida, os consumidores que fecharem o acordo utilizando o cupom também terão acesso a um benefício para compras no Mercado Livre. A ação é resultado de uma parceria entre a Serasa e o Mercado Pago e busca associar a regularização financeira a novas possibilidades de consumo.

Após concluir a negociação pelo Serasa Limpa Nome, o consumidor recebe outro cupom, que pode ser utilizado em compras no Mercado Livre com saldo disponível na conta ou no Cofrinho Mercado Pago.

A campanha segue até as 23h59 do dia 9 de setembro e reúne oportunidades para diferentes perfis de consumidores. Segundo a proposta da ação, a iniciativa busca ampliar as possibilidades de reorganização financeira e estimular um consumo mais consciente.

Benefício para compras

O Cofrinho Mercado Pago permite reservar dinheiro para compras futuras, mantendo o valor aplicado até o momento da utilização. O saldo pode ser selecionado como forma de pagamento nas compras realizadas no Mercado Livre.

A opção permite guardar até R$ 2 mil, com rendimento equivalente a 140% do CDI. Caso o consumidor decida retirar o dinheiro antes de realizar uma compra, o saldo pode ser resgatado a qualquer momento, mas os rendimentos acumulados são perdidos.

Confira o passo a passo

1. Atualize, baixe o app ou acesse o site da Serasa

2. Negocie sua dívida ativando o cupom de desconto disponível na oferta;

3. Pague o acordo à vista;

4. Receba por e-mail o aviso de que o seu cupom para compras no Mercado Livre já está disponível;

5. Acesse o link recebido e conclua a ativação no ambiente do Mercado Pago;

6. Acesse o saldo em conta ou o “Cofrinho Mercado Livre” para usar o cupom em sua próxima compra;

7. Confira o regulamento.