Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Starbucks anuncia o fechamento de 90 lojas em diversos estados

Rede vai fechar lojas de pedidos móveis até 2026

Por Isabela Cardoso

09/08/2025 - 10:00 h
Desde o outono de 2024, a Starbucks tem reestruturado suas operações
Desde o outono de 2024, a Starbucks tem reestruturado suas operações -

A rede global de cafeterias Starbucks surpreendeu o mercado ao anunciar o fechamento de até 90 lojas dedicadas exclusivamente a pedidos móveis e retiradas, com previsão de conclusão até o final de 2026. A decisão integra a estratégia “Back to Starbucks”, apresentada em recente conferência trimestral, que visa resgatar a interação direta entre clientes e funcionários.

Desde o outono de 2024, a Starbucks tem reestruturado suas operações para priorizar um atendimento que vai além da rapidez e conveniência dos pedidos digitais. O CEO Brian Niccol destaca que o modelo atual, focado em eficiência e praticidade, carece do contato pessoal que já foi marca registrada da empresa.

“Queremos voltar ao cerne da experiência Starbucks, onde a interação calorosa faz a diferença”, afirma Niccol.

Objetivo dos fechamentos: equilibrar eficiência com atendimento personalizado

O fechamento das lojas voltadas para retirada exclusiva é parte do esforço para criar um ambiente que combine agilidade na entrega de bebidas com atendimento individualizado e acolhedor. As unidades reformuladas prometem oferecer um espaço onde o cliente se sinta valorizado e conectado à marca.

Leia Também:

Tarifaço de Trump não afeta “taxa das blusinhas”; entenda a diferença
Direitos trabalhistas vão além da licença-paternidade de cinco dias
Casas Bahia é vendida e encerra uma era no Brasil

Impactos e cidades afetadas pelo fechamento das lojas

A reestruturação afetará principalmente lojas localizadas nos estados da Califórnia, Illinois, Nova York e Texas, além de outras 19 regiões nos Estados Unidos. Algumas lojas já operam exclusivamente no formato de retirada móvel e serão convertidas para o modelo tradicional.

Entre as cidades impactadas estão:

Arizona: Chandler, Tempe, Tucson
Califórnia: Los Angeles, São Francisco, San Diego, Santa Monica, entre outras
Illinois: Chicago, Schaumburg, Glenview
Nova York: Manhattan, Nova York, Yonkers
Texas: Austin, Dallas, Houston, Fort Worth

Outras cidades relevantes incluem Miami (Flórida), Boston (Massachusetts), Seattle (Washington) e Atlanta (Geórgia).

Starbucks aposta na conexão real para fortalecer marca e fidelizar clientes

Com essa iniciativa, a Starbucks pretende redefinir a experiência do consumidor, criando uma relação mais próxima e significativa. A rede acredita que o atendimento humanizado e o ambiente acolhedor podem ser diferenciais competitivos no mercado atual, que prioriza tanto a conveniência quanto a personalização.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

economia experiência presencial Starbucks

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Desde o outono de 2024, a Starbucks tem reestruturado suas operações
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Desde o outono de 2024, a Starbucks tem reestruturado suas operações
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Desde o outono de 2024, a Starbucks tem reestruturado suas operações
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

Desde o outono de 2024, a Starbucks tem reestruturado suas operações
Play

Cuidado com o leão! Saiba como o animal se tornou símbolo do IR

x