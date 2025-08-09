Starbucks anuncia o fechamento de 90 lojas em diversos estados

Desde o outono de 2024, a Starbucks tem reestruturado suas operações - Foto: AFP

A rede global de cafeterias Starbucks surpreendeu o mercado ao anunciar o fechamento de até 90 lojas dedicadas exclusivamente a pedidos móveis e retiradas, com previsão de conclusão até o final de 2026. A decisão integra a estratégia “Back to Starbucks”, apresentada em recente conferência trimestral, que visa resgatar a interação direta entre clientes e funcionários.

Desde o outono de 2024, a Starbucks tem reestruturado suas operações para priorizar um atendimento que vai além da rapidez e conveniência dos pedidos digitais. O CEO Brian Niccol destaca que o modelo atual, focado em eficiência e praticidade, carece do contato pessoal que já foi marca registrada da empresa.

“Queremos voltar ao cerne da experiência Starbucks, onde a interação calorosa faz a diferença”, afirma Niccol.

Objetivo dos fechamentos: equilibrar eficiência com atendimento personalizado

O fechamento das lojas voltadas para retirada exclusiva é parte do esforço para criar um ambiente que combine agilidade na entrega de bebidas com atendimento individualizado e acolhedor. As unidades reformuladas prometem oferecer um espaço onde o cliente se sinta valorizado e conectado à marca.

Impactos e cidades afetadas pelo fechamento das lojas

A reestruturação afetará principalmente lojas localizadas nos estados da Califórnia, Illinois, Nova York e Texas, além de outras 19 regiões nos Estados Unidos. Algumas lojas já operam exclusivamente no formato de retirada móvel e serão convertidas para o modelo tradicional.

Entre as cidades impactadas estão:

Arizona: Chandler, Tempe, Tucson

Califórnia: Los Angeles, São Francisco, San Diego, Santa Monica, entre outras

Illinois: Chicago, Schaumburg, Glenview

Nova York: Manhattan, Nova York, Yonkers

Texas: Austin, Dallas, Houston, Fort Worth

Outras cidades relevantes incluem Miami (Flórida), Boston (Massachusetts), Seattle (Washington) e Atlanta (Geórgia).

Starbucks aposta na conexão real para fortalecer marca e fidelizar clientes

Com essa iniciativa, a Starbucks pretende redefinir a experiência do consumidor, criando uma relação mais próxima e significativa. A rede acredita que o atendimento humanizado e o ambiente acolhedor podem ser diferenciais competitivos no mercado atual, que prioriza tanto a conveniência quanto a personalização.