Starbucks anuncia o fechamento de 90 lojas em diversos estados
Rede vai fechar lojas de pedidos móveis até 2026
Por Isabela Cardoso
A rede global de cafeterias Starbucks surpreendeu o mercado ao anunciar o fechamento de até 90 lojas dedicadas exclusivamente a pedidos móveis e retiradas, com previsão de conclusão até o final de 2026. A decisão integra a estratégia “Back to Starbucks”, apresentada em recente conferência trimestral, que visa resgatar a interação direta entre clientes e funcionários.
Desde o outono de 2024, a Starbucks tem reestruturado suas operações para priorizar um atendimento que vai além da rapidez e conveniência dos pedidos digitais. O CEO Brian Niccol destaca que o modelo atual, focado em eficiência e praticidade, carece do contato pessoal que já foi marca registrada da empresa.
“Queremos voltar ao cerne da experiência Starbucks, onde a interação calorosa faz a diferença”, afirma Niccol.
Objetivo dos fechamentos: equilibrar eficiência com atendimento personalizado
O fechamento das lojas voltadas para retirada exclusiva é parte do esforço para criar um ambiente que combine agilidade na entrega de bebidas com atendimento individualizado e acolhedor. As unidades reformuladas prometem oferecer um espaço onde o cliente se sinta valorizado e conectado à marca.
Impactos e cidades afetadas pelo fechamento das lojas
A reestruturação afetará principalmente lojas localizadas nos estados da Califórnia, Illinois, Nova York e Texas, além de outras 19 regiões nos Estados Unidos. Algumas lojas já operam exclusivamente no formato de retirada móvel e serão convertidas para o modelo tradicional.
Entre as cidades impactadas estão:
Arizona: Chandler, Tempe, Tucson
Califórnia: Los Angeles, São Francisco, San Diego, Santa Monica, entre outras
Illinois: Chicago, Schaumburg, Glenview
Nova York: Manhattan, Nova York, Yonkers
Texas: Austin, Dallas, Houston, Fort Worth
Outras cidades relevantes incluem Miami (Flórida), Boston (Massachusetts), Seattle (Washington) e Atlanta (Geórgia).
Starbucks aposta na conexão real para fortalecer marca e fidelizar clientes
Com essa iniciativa, a Starbucks pretende redefinir a experiência do consumidor, criando uma relação mais próxima e significativa. A rede acredita que o atendimento humanizado e o ambiente acolhedor podem ser diferenciais competitivos no mercado atual, que prioriza tanto a conveniência quanto a personalização.
