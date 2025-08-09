Tarifaço de Trump não afeta “taxa das blusinhas”; entenda a diferença

A taxa das blusinhas é um imposto federal de 20% cobrado sobre compras internacionais - Foto: Reprodução | Freepik

A tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre parte das exportações brasileiras gerou dúvidas entre consumidores que compram em sites internacionais. Muitos associaram o chamado tarifaço à “taxa das blusinhas”, mas as medidas são distintas.

O tarifaço incide sobre o que o Brasil vende para os EUA, enquanto a taxa das blusinhas vale para produtos comprados por brasileiros no exterior. Ou seja, o aumento de tarifas norte-americanas não interfere no imposto de importação aplicado a consumidores no Brasil.

O que é o tarifaço de Donald Trump?

O presidente Donald Trump assinou, em 30 de julho, uma ordem executiva impondo tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O valor resulta da soma de uma taxa de 10% anunciada em abril com outros 40% adicionais confirmados no fim de julho.

Apesar disso, quase 700 itens ficaram de fora da nova sobretaxa, como suco de laranja, aeronaves, castanhas, petróleo e minério de ferro, que continuam pagando apenas os 10% iniciais.

A medida entrou em vigor em 6 de agosto. Em carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Trump justificou a decisão alegando uma “caça às bruxas” contra Jair Bolsonaro (PL), réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

O governo brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas e deve anunciar, ainda esta semana, medidas emergenciais de apoio ao pequeno produtor afetado.

O que é a taxa das blusinhas?

A taxa das blusinhas é um imposto federal de 20% cobrado sobre compras internacionais de até US$ 50, feitas em plataformas como AliExpress e Shein. O tributo voltou a valer em 1º de agosto de 2024.

Antes, compras até esse valor eram isentas, e apenas pedidos entre US$ 50 e US$ 3 mil pagavam 60% de imposto, além do ICMS, que varia de 17% a 20% dependendo do estado.

Como é calculado o imposto?

Compra de US$ 50

20% x US$ 50 = US$ 10

Total: US$ 60 (mais ICMS)

Compra de US$ 200

20% sobre os primeiros US$ 50 = US$ 10

60% sobre os US$ 150 restantes = US$ 90

Total: US$ 100 de imposto (mais ICMS)

O tarifaço de Trump tem impacto sobre exportadores brasileiros, enquanto a taxa das blusinhas afeta apenas consumidores que compram produtos no exterior. As medidas são independentes e não influenciam uma à outra.