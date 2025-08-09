Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Tarifaço de Trump não afeta “taxa das blusinhas”; entenda a diferença

Taxa afeta apenas consumidores que compram produtos no exterior

Por Isabela Cardoso

09/08/2025 - 7:50 h | Atualizada em 09/08/2025 - 8:07
A taxa das blusinhas é um imposto federal de 20% cobrado sobre compras internacionais
A taxa das blusinhas é um imposto federal de 20% cobrado sobre compras internacionais -

A tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre parte das exportações brasileiras gerou dúvidas entre consumidores que compram em sites internacionais. Muitos associaram o chamado tarifaço à “taxa das blusinhas”, mas as medidas são distintas.

O tarifaço incide sobre o que o Brasil vende para os EUA, enquanto a taxa das blusinhas vale para produtos comprados por brasileiros no exterior. Ou seja, o aumento de tarifas norte-americanas não interfere no imposto de importação aplicado a consumidores no Brasil.

O que é o tarifaço de Donald Trump?

O presidente Donald Trump assinou, em 30 de julho, uma ordem executiva impondo tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O valor resulta da soma de uma taxa de 10% anunciada em abril com outros 40% adicionais confirmados no fim de julho.

Apesar disso, quase 700 itens ficaram de fora da nova sobretaxa, como suco de laranja, aeronaves, castanhas, petróleo e minério de ferro, que continuam pagando apenas os 10% iniciais.

Leia Também:

Lula diz que não irá "se humilhar" para Trump diante do tarifaço
Tarifaço entra em vigor: entenda o que muda com medida dos EUA
Tarifaço: Lula toma atitude 'internacional' contra Trump; saiba qual

A medida entrou em vigor em 6 de agosto. Em carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Trump justificou a decisão alegando uma “caça às bruxas” contra Jair Bolsonaro (PL), réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

O governo brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas e deve anunciar, ainda esta semana, medidas emergenciais de apoio ao pequeno produtor afetado.

O que é a taxa das blusinhas?

A taxa das blusinhas é um imposto federal de 20% cobrado sobre compras internacionais de até US$ 50, feitas em plataformas como AliExpress e Shein. O tributo voltou a valer em 1º de agosto de 2024.

Antes, compras até esse valor eram isentas, e apenas pedidos entre US$ 50 e US$ 3 mil pagavam 60% de imposto, além do ICMS, que varia de 17% a 20% dependendo do estado.

Como é calculado o imposto?

Compra de US$ 50

20% x US$ 50 = US$ 10
Total: US$ 60 (mais ICMS)

Compra de US$ 200

20% sobre os primeiros US$ 50 = US$ 10
60% sobre os US$ 150 restantes = US$ 90
Total: US$ 100 de imposto (mais ICMS)

O tarifaço de Trump tem impacto sobre exportadores brasileiros, enquanto a taxa das blusinhas afeta apenas consumidores que compram produtos no exterior. As medidas são independentes e não influenciam uma à outra.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump estados unidos tarifaço taxa das blusinhas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A taxa das blusinhas é um imposto federal de 20% cobrado sobre compras internacionais
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

A taxa das blusinhas é um imposto federal de 20% cobrado sobre compras internacionais
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

A taxa das blusinhas é um imposto federal de 20% cobrado sobre compras internacionais
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

A taxa das blusinhas é um imposto federal de 20% cobrado sobre compras internacionais
Play

Cuidado com o leão! Saiba como o animal se tornou símbolo do IR

x