Taxa de desemprego em 2024 vai a 6% e atinge menor da série histórica

No trimestre encerrado em dezembro de 2024, a taxa de desemprego no Brasil recuou para 6,2%. Já a taxa média anual do índice de desocupação foi de 6,6%, com resultado, houve uma queda de 1,2 ponto percentual em relação a 2023 (7,8%). A informação é do Portal Metrópoles.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 31.atingiu a média anual de 7,4%.

Também no ano passado, o percentual acumulado ultrapassou a marca recorde anterior, registrada em 2014 de 7%. A quantidade total de pessoas desocupadas (sem trabalho e que procurava emprego) chegou a 7,4 milhões, e atingiu assim o menor contingente em uma década, ou seja, desde 2014 (7 milhões). Em 2023, 8,5 milhões não tinham emprego.

De acordo ainda com os dados da Pnad Contínua, a população desempregada no ano passado apresentou recuo de 13,2%, menos 1,1 milhão de pessoas em relação a 2023.

Já a população ocupada totalizou 103,3 milhões e bateu novo recorde dentro da série histórica, assim, o número de pessoas com emprego cresceu 2,6% em relação a 2023. Na comparação com a média de 2012 (89,7 milhões de pessoas trabalhavam), houve um aumento de 15,2%.