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ECONOMIA

TIM aceita proposta de R$ 80 bilhões e pode ganhar novo dono

Negócio avaliado em cerca de R$ 80 bilhões ainda depende da adesão dos acionistas

Iarla Queiroz
Por
TIM aprova proposta de cerca de R$ 80 bilhões
TIM aprova proposta de cerca de R$ 80 bilhões - Foto: Divulgação | Barra Shopping

A TIM poderá ganhar uma nova controladora. O conselho de administração da operadora aprovou uma oferta apresentada pela Poste Italiane, estatal italiana responsável pelos serviços de correios e logística do país, em uma negociação avaliada em cerca de R$ 80 bilhões.

A operação ainda precisa ser concluída por meio da oferta aos acionistas, mas já recebeu sinal verde da administração da empresa, que classificou a proposta como financeiramente atrativa e alinhada ao planejamento estratégico da companhia.

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Compra pode chegar a R$ 80 bilhões

A Poste Italiane já era uma das principais acionistas da TIM, com aproximadamente 20% de participação. Agora, a estatal pretende adquirir as ações restantes em circulação para assumir o controle total da operadora.

Quando foi anunciada, a oferta era estimada em 10,8 bilhões de euros. Com a valorização das ações da Poste Italiane, o valor da transação subiu para cerca de 13 bilhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 80 bilhões.

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O que muda para clientes da TIM Brasil?

Apesar da repercussão da negociação, a TIM informou que não há qualquer previsão de mudanças nas operações da subsidiária brasileira.

Como a transação envolve a estrutura societária da controladora italiana, os serviços oferecidos aos clientes no Brasil permanecem inalterados. Até o momento, também não foram anunciadas alterações em planos, atendimento ou investimentos no mercado brasileiro.

Novo plano de negócios foi adiado

Enquanto a oferta pública segue aberta aos acionistas, com prazo previsto até 11 de setembro, a TIM decidiu adiar a apresentação de seu novo plano estratégico.

A empresa informou que divulgará, no fim de julho, apenas os resultados financeiros do segundo trimestre e do primeiro semestre de 2026. A atualização do planejamento corporativo ficará para depois da definição sobre o futuro controle da companhia.

Se a aquisição for concluída, a TIM passará oficialmente ao comando da Poste Italiane. Para os consumidores brasileiros, no entanto, a expectativa é de continuidade das operações, sem mudanças anunciadas até o momento.

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