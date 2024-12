Veja dicas de como usar bem o 13° salário

Confira dicas de um economista para o décimo terceiro. - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Para muitos trabalhadores, o fim do ano é um momento muito esperado, por conta do 13° salário. Instituído pela Lei 4.090, de 1962, o valor (referente a um salário integral, ou proporcional aos meses trabalhados), deve ser pago pelo empregador até 30 de novembro (1ª parcela) e até 20 de dezembro (2ª parcela).

De acordo com estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o 13º pode injetar por volta de R$R$ 321,4 bilhões na economia brasileira até dezembro, representando cerca de 3% do PIB, Produto Interno Bruto, brasileiro.

Quando esse dinheiro cai na conta, muitas pessoas ficam na dúvida sobre o que fazer com ele. Na visão do coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Ahmed El Khatib, o 13° é uma ótima alternativa para começar ou completar uma reserva de dinheiro.

- Caso não tenha dívidas, POUPE

Para o especialista, toda entrada de dinheiro é uma oportunidade de poupar e investir. Vale ressaltar que nenhum investimento é perfeito, vai da pessoa definir qual o melhor para ela.

“Não é preciso guardar todo o dinheiro. Eu sugiro um meio termo. Defina um percentual daquele dinheiro que vai para reserva de emergência e o outro percentual que vai para o seu consumo. A reserva financeira é o dinheiro guardado para momentos de necessidades e imprevistos. Para quem não tem dívidas, essa seria a primeira dica de como usar bem o 13º salário”. Diz Ahmed.

- Caso tenha dívidas, PAGUE-AS

O 13º não é uma renda extra. Logo, um outro ótimo uso para ele é pagar as dívidas atrasadas, caso tenham, como financiamentos e as de cartões de crédito.

Nesses casos, o 13° salário pode ser um ponto de partida para acabar com uma espiral negativa de juros sobre juros que pode parecer incontrolável. O 13º pode ser uma das melhores opções para quitar essas dívidas.

Segundo o professor, a prioridade do pagamento são as dívidas atrasadas com maiores juros. “Pode não ser o destino dos sonhos para esse dinheiro, mas é o mais indicado para quem está preocupado com o bem-estar financeiro. É uma decisão lógica: de que adianta pensar em investir para o futuro, projetando ganhos audaciosos de 10% ao ano acima da inflação, por exemplo, se você está usando dinheiro do cheque especial, cujos juros superam a casa dos 100% anuais?”.

- Planeje seu dinheiro

O dinheiro sempre deve trabalhar a seu favor, não o contrário. Use esse momento para criar o hábito de poupar e criar uma reserva financeira. Faça uma limpa, eliminando os gastos superficiais. Definindo objetivos de curto prazo, um ano, médio prazo, 1 a 5 anos, e longo prazo, mais de 5 anos.

- O 13º ajuda a todos

“Na vida do cidadão, o pagamento traz oportunidades de pagar suas dívidas, poupar um pouco de dinheiro ou realizar as compras de final do ano. Para as empresas e prestadoras de serviços é um período em que podem compensar eventuais perdas no ano, realizando mais vendas, obviamente de olho nesses recursos adicionais dos trabalhadores”, finaliza o docente da FECAP.