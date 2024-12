Veja o que acontecerá com fortuna de vencedor da Mega-Sena que morreu

No dia 4 de dezembro, o idoso sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma consulta odontológica - Foto: Reprodução

Após a morte de Antônio Lopes de Siqueira, de 73 anos, menos de um mês depois de vencer o prêmio de R$ 201 milhões da Mega-Sena, o prêmio milionário terá um novo destino.

No dia 4 de dezembro, o idoso sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma consulta odontológica. Segundo o jornal O Globo, Siqueira deixa uma esposa, três filhos e quatro netos, que serão os beneficiários diretos de sua herança.

A família, originária de Jaciara, Mato Grosso, decidiu realizar o velório e o enterro na cidade natal, apesar de Siqueira residir em Cuiabá. O idoso, que ainda estava decidindo como utilizar o prêmio, mal teve tempo de usufruir da fortuna. “Ainda estava vendo o que iria fazer. Não deu tempo de usufruir”, disse ao jornal uma pessoa próxima à família.

Siqueira foi o único vencedor do concurso 2.795 da Mega-Sena, realizado em 9 de novembro, e morreu enquanto realizava um tratamento odontológico, um dos primeiros gastos planejados após ganhar a fortuna. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já em parada cardiorrespiratória no consultório, mas não resistiu, mesmo após ser levado ao Hospital Universitário Júlio Müller.

De acordo com informações da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), o laudo preliminar aponta parada cardiorrespiratória como causa da morte, mas exames complementares serão realizados para determinar se essa foi a causa principal ou definitiva. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e ouvirá o dentista e testemunhas.

As autoridades trabalham com a hipótese de mal súbito como possível causa da morte. Um boletim de ocorrência indica que Siqueira estava há mais de 30 minutos em parada cardiorrespiratória antes da chegada da equipe médica. Ele sofria de hipertensão e era diabético, fatores que podem ter contribuído para o incidente.

A clínica odontológica responsável pelo atendimento afirmou, em nota, que está colaborando com as investigações e prestando suporte à família. O resultado da necropsia será crucial para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.