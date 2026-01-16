Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM

Vingança? Funcionária leva R$ 10 mil de empresa famosa após demissão

A moça ainda fez denúncias graves contra a empresa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/01/2026 - 17:15 h
A funcionária recebeu uma indenização exirbitante
A funcionária recebeu uma indenização exirbitante -

Uma ex- funcionária da Havan venceu um processo judicial e desembolsou o montante de R$ 10 mil após ser demitida da empresa. Trabalhando na unidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo, a moça alegou ter sofrido o crime de danos morais.

Em seu relato, ela informou que o aviso de demissão veio cerca de 20 dias após testemunhar, em setembro de 2023, em favor de um colega em uma ação judicial trabalhista contra a empresa.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os advogados de acusação alegaram que a diretoria da Havan usou a demissão como forma de retaliação contra a mulher, que também exigiu o pagamento de horas extras e outros direitos trabalhistas.

Leia Também:

Kelsor Fernandes encaminha reeleição na Fecomercio Bahia
R$ 93 milhões aos funcionários: o que a Havan fez e a Magalu não
Fábrica da Petrobras em Camaçari retoma produção de fertilizantes

Condenada em instância máxima da Justiça do Trabalho, a Havan deverá pagar os valores referentes a danos morais, horas extras, férias, aviso prévio e FGTS, horas correspondentes a intervalos intrajornada e interjornada, multa normativa e diferenças de vale-refeição relativas a domingos e feriados trabalhados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A funcionária recebeu uma indenização exirbitante
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

A funcionária recebeu uma indenização exirbitante
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

A funcionária recebeu uma indenização exirbitante
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

A funcionária recebeu uma indenização exirbitante
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x