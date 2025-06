Aulas do 2º ciclo do projeto Paulo Freire começam nesta terça - Foto: Elisabeth Guerra

As aulas do segundo ciclo do projeto Paulo Freire de Alfabetização começam nesta terça-feira, 10, para os professores alfabetizadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) das redes municipais de educação da Bahia. A aula inaugural, que terá como tema “As políticas de campanhas e programas de alfabetização”, será transmitida às 19h, no YouTube, através do endereço: youtube.com/@formacaoalfapaulofreireuneb.

As atividades serão realizadas de forma remota, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Universidade Estadual da Bahia (UNEB). A carga horária total do curso é de 285 horas.

Os professores que se cadastraram no primeiro ciclo continuarão, automaticamente, no curso com acesso às atividades do segundo ciclo. Ao final da formação, os participantes receberão certificação emitida pela UNEB, responsável pelo processo formativo.

As inscrições para o segundo ciclo continuam abertas até sexta-feira, 13, por meio do formulário disponível: https://forms.gle/qv3rW95ziGAdxnQw7.

A iniciativa parte do regime de colaboração entre o Estado e os municípios para a promoção e o fortalecimento do processo de alfabetização de jovens, adultos e idosos, que não tiveram acesso aos estudos na idade convencional.