Aulas pré-Enem para estudantes da rede estadual acontecem no CAB

Aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), destinadas a estudantes da rede estadual em Salvador e Região Metropolitana, acontecem a partir da próxima segunda-feira, 11, às 8h30, no auditório da Secretaria da Educação, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Os aulões serão realizados nos turnos matutino e vespertino, nos períodos: 11 a 15 de julho; 15 a 19 de agosto; 19 a 23 de setembro; 17 a 21 de outubro; e 7 a 11 de novembro.

A expectativa é que 1.600 estudantes participem das aulas em cada período. Serão contempladas todas as áreas de conhecimento, sendo dois componentes curriculares por turno.

O objetivo é orientar, mobilizar e ampliar as oportunidades de aprendizagens, bem como fomentar a participação dos estudantes da etapa final da Educação Básica no exame.

No primeiro dia, durante a manhã, haverá aulas de Redação, com a professora Rose Sampaio, e de História, com o professor Paulo Serrão.

No período da tarde, às 14h, haverá aulas de Literatura, com o professor Rogério Elegibô, e de Química, com o professor Adriano Kib.

Neste primeiro dia, participam das atividades os estudantes das unidades: Colégio Estadual Professor Paulo Américo de Oliveira; Colégio Estadual Alípio Franca; CPM Dendezeiros; CPM Luiz Tarquínio; Colégio Estadual Dois de Julho; Colégio Estadual Presidente Costa e Silva; CPM João Florêncio Gomes; e Colégio Estadual Dr. Luiz Rogério de Souza.