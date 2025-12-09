Bahia realiza maior evento estudantil do Brasil na Fonte Nova - Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Além de campo e arquibancadas, a Arena Fonte Nova, em Salvador, se torna palco do maior encontro estudantil do Brasil nesta terça-feira, 9. Promovido pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC), o Encontro Estudantil da Rede Estadual 2025 reúne mais de 10 mil estudantes dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) até quinta-feira, 11, em uma celebração de criatividade, conhecimento e protagonismo juvenil.

Logo pela manhã, durante um café com a imprensa baiana, a secretária da Educação, Rowenna Brito, apresentou as novidades desta edição e anunciou oficialmente o Programa Férias nas Escolas, que passa a integrar o calendário anual das unidades de ensino.

O Encontro Estudantil dá visibilidade a cerca de 600 projetos estruturantes desenvolvidos ao longo do ano pelas escolas estaduais e seus Núcleos Territoriais. As iniciativas são apresentadas em múltiplos formatos - feiras literárias, mostras científicas, visitas técnicas, performances artísticas, estações do saber, produções midiáticas e televisivas - evidenciando o alcance pedagógico e cultural da rede.

“Aqui é a comemoração da educação, é a valorização da escola pública, e a Fonte Nova passa a ser o palco, nesses próximos três dias, da educação pública da Bahia, o palco do conhecimento, da criatividade, do protagonismo estudantil”, afirmou a titular da pasta.

Rowenna Brito | Foto: Mateus Pereira/SEC

A programação contempla ainda apresentações dos projetos estruturantes da rede, como Dança Estudantil (DANCE); Encontro de Corais Estudantis (ENCANTE); Festival de Teatro Estudantil (FESTE); Artes Visuais Estudantis (AVE); Tempos de Arte Literária (TAL); Produção de Vídeos Estudantis (PROVE); e Educação Patrimonial e Artística (EPA).

Serviços e segurança no Encontro Estudantil 2025

Com patrocínio da Bahia Turismo, o evento oferece ao público uma série de serviços gratuitos. Entre eles estão:

emissão da nova Carteira Nacional de Identidade (CNI);

emissão do título de eleitor;

serviços de orientação, atendimento e prevenção da Secretaria da Saúde e da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre);

Para garantir o bem-estar dos participantes, o Encontro conta com ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 90 brigadistas, equipes de primeiros socorros e mais de 200 profissionais de segurança, distribuídos em toda a Arena Fonte Nova.

Férias nas Escolas

Bahia realiza maior evento estudantil do Brasil na Fonte Nova | Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

Durante o lançamento do Programa Férias nas Escolas, Rowenna Brito detalhou o funcionamento da iniciativa, que abre as portas das unidades escolares para estudantes, famílias e comunidade durante o recesso de janeiro.

“Pelo terceiro ano consecutivo, a gente faz férias na escola, na rede estadual. Sabemos que, em muitos municípios, os estudantes não viajam, e a escola é um lugar de acolhimento, de cuidado. A escola vai estar aberta com oficinas de dança, de música, de capoeira, de esporte, mas também com alimentação, para garantir segurança alimentar e nutricional para os nossos estudantes”, disse.

Com expectativa de atender mais de 700 mil estudantes, o programa prevê atividades em todas as regiões do estado. Na capital baiana, unidades com piscina, quadras cobertas e laboratórios estarão abertas para o uso da comunidade.

“Em Salvador, por exemplo, as nossas escolas estarão abertas. Aqui a gente tem escola com piscina, quadra coberta, e eles vão poder utilizar todos os equipamentos das nossas escolas da rede estadual. Fizemos um chamado também para as escolas municipais, para que os estudantes das escolas municipais vivenciem essas experiências. Estamos fazendo um exercício de transição. Os estudantes do 9º ano já conhecem a nossa escola para ir para a primeira série do Ensino Médio, já sabendo para onde eles estão indo. É um momento muito importante dessa transição da educação”, explicou.

A programação do Férias nas Escolas começa a partir de 12 de janeiro de 2026, com atividades contínuas durante todo o mês.