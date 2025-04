Bahia tem salto de 55% em matrículas na Educação Integral - Foto: Amanda Chung/SEC

Em um ano, a rede estadual de Ensino da Bahia registrou um aumento de, aproximadamente, 55% no número de estudantes matriculados na Educação em Tempo Integral, segundo dados do Censo Escolar 2024, divulgados nesta quarta-feira, 9, pelo Ministério da Educação (MEC). Ao todo, o número de matrículas em tempo integral saltou de 57.731, em 2023, para 89.706, em 2024.

Durante a apresentação dos dados, o crescimento no número de estudantes matriculados em tempo integral foi destacado pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

Na Bahia, em 2023, haviam 451.119 estudantes matriculados na Educação Integral em todas as modalidades, tanto na rede estadual, quanto nas municipais. Em 2024, este número aumentou para 523.690. Somente na modalidade Ensino Médio Integral, a quantidade de matriculados cresceu de 49.419, em 2023, para 79.549, em 2024.

O avanço é fruto de uma série de ações, como o regime de colaboração com os municípios, a modernização da infraestrutura escolar, a formação continuada de educadores e a implementação de políticas de permanência estudantil.

Ao comentar os dados do Censo Escolar 2024, a secretária da Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito, destacou a importância do olhar sensível do Governo do Estado para as necessidades da população baiana, especialmente na Educação.

“A Bahia tem um governador professor, de origem humilde, que teve a sua vida transformada pela educação. Eu também sou fruto da escola pública. Sou professora da rede estadual e conheço de perto os desafios e as necessidades da nossa comunidade escolar. É por isso que entendemos que é fundamental investir na Educação Básica, não apenas na oferta, mas também na permanência dos alunos na escola, com material didático, professores capacitados e espaços adequados e confortáveis para que todos tenham uma educação integral e em tempo integral. A expansão da oferta da educação também tem sido possível graças ao regime de colaboração que firmamos com os municípios, fortalecendo o pacto federativo e garantindo a chegada das melhorias às redes locais”, destacou.

Na apresentação dos números, Camilo Marinho enfatizou, ainda, a importância da análise dos dados do Censo Escolar, que mostram os recortes de desigualdade, para a criação de programas, como o da Educação em Tempo Integral e o Pé-de-Meia. Ele também reforçou a eficácia das políticas públicas, que vêm sendo possíveis graças à liderança dos atores federativos.

“Nunca o Ministério da Educação teve um olhar tão forte para a Educação Básica no país. O ministério olhava muito mais pela questão da Educação Superior, das nossas universidades e institutos federais. Então, estamos tendo um olhar especial. Mas, para isso, precisamos construir com os entes federativos”, disse.

Os dados do Censo Escolar estão disponíveis para consulta pelas secretarias de Educação e pela comunidade em geral no Portal do MEC.