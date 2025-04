Inclusão escolar: São Francisco do Conde é referência em ações

Secretaria Municipal da Educação (SEDUC) - Foto: Priscila Santos Alves/Mídiavip

Durante o mês de abril, em que se celebra o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a Prefeitura de São Francisco do Conde reforça seu compromisso com a inclusão escolar por meio de iniciativas promovidas pela Secretaria Municipal da Educação (SEDUC). A crescente matrícula de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na rede municipal tem impulsionado a SEDUC a investir em políticas públicas que eliminem barreiras e garantam um ambiente escolar acolhedor e respeitoso.

“Hoje, São Francisco do Conde é referência em inclusão educacional, contando com uma rede formada por profissionais comprometidos, qualificados e sensíveis às necessidades de cada estudante. A SEDUC parabeniza os pais pela dedicação com os filhos, os professores da rede municipal de ensino e principalmente os professores de Atendimento Educacional Especializado e os Agentes de Inclusão sobre o cuidado, atenção, dedicação e empenho com todos os alunos autistas”, ressaltou a secretária de Educação, Vanessa Dantas.

Confira algumas das ações implementadas pela secretaria

1- Alimentação personalizada

A alimentação escolar no município é tratada com seriedade, zelo e compromisso com a saúde dos estudantes. A SEDUC conta com uma equipe capacitada, que atua em todas as unidades escolares com foco na qualidade nutricional dos alimentos servidos. Há um cuidado especial com os estudantes com deficiência, com TEA, alergias alimentares, intolerâncias e outras condições clínicas. As orientações médicas e nutricionais são criteriosamente seguidas, e os cardápios são adaptados conforme as especificidades de cada estudante.

2- Agente de inclusão para cada estudante

Estudantes com deficiência que apresentam laudo comprovando a necessidade de apoio recebem o acompanhamento de um agente de inclusão, profissional que auxilia nas atividades de higiene, alimentação e estimulação da autonomia. O papel do agente é, sobretudo, fortalecer a independência desses estudantes, promovendo interações, participação nas rotinas escolares e o desenvolvimento de habilidades funcionais.

3- Salas multifuncionais

A atual gestão está comprometida em ampliar o número de Salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) em todo o município. Já existem algumas salas em funcionamento, voltadas para o atendimento no contraturno escolar de estudantes com deficiência intelectual, física, múltipla, visual, auditiva, TEA e também estudantes com altas habilidades e superdotação. Essas salas têm como objetivo complementar e suplementar o processo de escolarização.

Além disso, há salas específicas para o atendimento de estudantes com deficiência visual e para estudantes com deficiência auditiva, com profissionais qualificados em Libras. Todos os profissionais envolvidos são habilitados para lidar com as especificidades de cada público, respeitando suas singularidades e potencialidades.

4- Suporte pedagógico na gerência de educação especial inclusiva

No Departamento Pedagógico há uma gerência exclusiva dedicada à Educação Especial Inclusiva. Essa equipe é responsável por orientar as ações pedagógicas nas escolas, acompanhar o trabalho dos professores de Educação Especial, Psicopedagogos, Agentes de Inclusão e Docentes de Libras. Na rede municipal, o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) é oferecido como segunda língua (L2) para estudantes ouvintes do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) e Anos Finais (6º ao 9º ano).

5- Professores de educação especial e psicopedagogia

Cada escola da rede busca contar com um professor de Educação Especial, que orienta os docentes das unidades sobre como adaptar atividades, desenvolver estratégias pedagógicas e construir o Plano Educacional Individualizado (PEI).

Além disso, o município dispõe de Psicopedagogos atuando institucionalmente em quase todas as escolas, com foco na superação das dificuldades de aprendizagem. Esses profissionais desenvolvem ações coletivas, intervenções pedagógicas e colaboram com a equipe escolar para garantir um processo de ensino mais eficaz e sensível às necessidades dos estudantes.

6- Programa de Atenção, Acompanhamento Pedagógico e Psicossocial a Alunos e Professores (PROAP)

O PROP é um programa que atende estudantes com dificuldades de aprendizagem no contraturno escolar. O programa atua em parceria com as escolas e com a SEDUC.

7- Parcerias com CRASF e APAE

A SEDUC mantém parceria com o Centro de Referência da Pessoa Autista de São Francisco do Conde (CRASF), fortalecendo as ações intersetoriais que beneficiam os estudantes autistas e suas famílias. Também atua em conjunto com a APAE local, garantindo atendimento especializado no contraturno para alunos com deficiência intelectual e múltipla.

8- Famílias como parceiras da inclusão

A parceria com as famílias é um dos pilares da inclusão na rede municipal. A SEDUC está de portas abertas para acolher, escutar e apoiar as mães atípicas e responsáveis de estudantes com deficiência. O grupo de mães atípicas da cidade tem se consolidado como um importante espaço de escuta, mobilização e fortalecimento das políticas públicas. A Secretaria mantém o diálogo constante com suas integrantes construindo ações conjuntas que impactam positivamente na rede de atenção aos estudantes e suas famílias.

“Nosso compromisso é seguir avançando, estruturando melhor nossas ações, investindo com mais qualidade e assegurando que cada criança, adolescente ou jovem tenha acesso a uma educação verdadeiramente inclusiva, equitativa e transformadora”, finaliza a secretária de Educação, Vanessa Dantas.