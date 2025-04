Campanha ‘Voltaê’ busca estudantes fora da escola na Bahia - Foto: Amanda Chung/SEC

A campanha “Voltaê! Busca Ativa Escolar na Bahia” começou nesta segunda-feira, 7, com o objetivo de combater a evasão e o abandono escolar na rede estadual de ensino. Promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e os municípios baianos, a iniciativa segue até o dia 16 de abril, mobilizando os 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE) na identificação de estudantes que ainda não se matricularam este ano.

A SEC espera identificar 100% dos estudantes infrequentes, em abandono ou evasão escolar e aumentar em 25% na taxa de rematrícula, reduzindo a taxa de evasão escolar e proporcionando um maior engajamento da comunidade escolar na promoção da educação.

Em sala de aula, o estudante tem acesso a diversas aprendizagens e o encontro com os colegas de classe, professores e a própria comunidade escolar o fortalece socialmente.

Neste sentido, as escolas estão realizando estratégias para que ninguém fique fora da sala de aula, a exemplo de envio de mensagens via WhatsApp ou e-mail, telefonemas para as mães, pais ou outros responsáveis pelo aluno, chamadas em rádios comunitárias e engajamento dos estudantes que estão frequentando a escola para que eles contagiem os colegas que estejam afastados da escola.

No Colégio Estadual de Tempo Integral Monsenhor Turíbio Vilanova, no município de Bom Jesus da Lapa, o vice-diretor Márcio Ferreira do Nascimento conta que o “Voltaê” já está em plena atividade na unidade escolar.

“Embora não verificamos muita evasão na nossa instituição, temos que buscar aqueles que, por algum motivo, abandonaram a sala de aula. Inicialmente, estamos fazendo o levantamento para checar os que não estão frequentando e divulgando nas redes sociais a campanha estimulada pela SEC”, disse.

A busca ativa acontece em todas as escolas da rede estadual, que continuam com a matrícula aberta. Para se matricular, estudante, mães, pais ou responsáveis devem se dirigir a qualquer unidade da rede estadual de ensino portando documentos do aluno, como Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de Registro Civil, Cadastro de Pessoal Física (CPF), comprovante de residência e carteira de vacinação devidamente atualizada, bem como cópia legível do RG e do CPF da própria mãe do estudante e/ou do responsável legal.

Parceria com o Unicef

Por meio da parceria de mobilização com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a SEC vem orientando os municípios a fazerem a adesão ao Programa Busca Ativa Escolar, que pode ser acessado no site buscaativaescolar.org.br. A iniciativa visa sensibilizar a sociedade local, especialmente as comunidades mais vulneráveis, possibilitando que toda criança e todo adolescente tenham acesso à educação.