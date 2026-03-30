Bahiagás promove encontro sobre gás natural e sustentabilidade

Identidade visual do projeto 'Energia para o Futuro' - Foto: Arte: A TARDE Educação

Entender como o gás natural canalizado funciona e quais são os benefícios dessa fonte de energia considerada segura e mais sustentável é o objetivo da live “Gás Natural Canalizado, Seguro e Sustentável”, promovida pela Bahiagás em parceria com o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. O encontro será realizado nesta segunda-feira, 30, das 19h às 20h, com transmissão ao vivo pelo canal A TARDE Play, no YouTube.

A iniciativa, que faz parte do projeto 'Energia para o Futuro', é voltada para estudantes e professores da rede pública, além da comunidade escolar e demais interessados em temas como energia, sustentabilidade e cidadania. A apresentação será conduzida pela equipe da Bahiagás, com participação dos especialistas Bruno Piñero e Valdinei Almeida.

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O que será discutido na live?

Durante a transmissão, o público poderá tirar dúvidas e conhecer melhor o funcionamento do gás natural canalizado, os protocolos de segurança, a eficiência energética e o papel desse combustível na transição para matrizes energéticas mais limpas.

Outro destaque será a abordagem pedagógica da parceria, que utiliza os princípios da educomunicação para conectar o conteúdo técnico à realidade escolar. A proposta busca estimular a leitura crítica, a produção de conteúdo e o protagonismo estudantil por meio de atividades educativas.

A expectativa é ampliar o alcance do tema por meio de novos episódios do quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, uma série de vídeos com linguagem acessível sobre o uso do gás natural, que será divulgada no Instagram @atardeeducacao. A iniciativa também prevê formações continuadas e materiais exclusivos para educadores, ações de mobilização estudantil com incentivo à produção de conteúdo e eventos de reconhecimento para estudantes e professores que se destacarem nas atividades.

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