Programa da Bahiagás empodera mulheres no Sudoeste Baiano

A diretora técnica e comercial da Bahiagás, Larisse Stelitano, detalhou o Programa Cresce com a Gente - Foto: Divulgação

Aos 32 anos, mãe solo e já avó de uma netinha de seis meses, a manicure Érica Mendes é um exemplo do poder transformador do conhecimento. Moradora do distrito de Sussuarana, no município de Tanhaçu, no Sudoeste da Bahia, Érica interrompeu os estudos no Ensino Médio para lidar com o que chama de "coisas da vida". Mas nunca permitiu que o cotidiano árduo, dividido entre o trabalho em uma creche pela manhã e os atendimentos como manicure à tarde, esgotasse sua capacidade de sonhar.

Ela faz parte de um grupo de 42 mulheres da região que decidiram converter o tempo em qualificação. Por meio do Programa Cresce com a Gente – Dando um Gás na Comunidade, uma iniciativa de responsabilidade social da Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás, a localidade viu brotar um novo polo de empreendedorismo feminino. Seu ofício de manicure ganhou técnica e estratégia com o curso de Nail Designer e a oficina de Associativismo e Cooperativismo, promovidos pela companhia.

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A busca pelo conhecimento "é a base de tudo para progredir na vida", acredita Érica, que já acumula certificados técnicos em Farmácia e atendimento em Odontologia, mas encontrou na estética o caminho para a sua autonomia. O certificado, diz, não é apenas um mero papel, mas o alicerce para o projeto futuro de erguer o próprio espaço onde possa oferecer o conforto que suas clientes merecem.

"Valeu muito a pena ter participado do curso e da oficina”, testemunha a manicure com dez anos de experiência. “Aprendi novas técnicas e realizei meu sonho de receber um certificado para continuar exercendo o meu trabalho com mais competência.”

No mesmo curso onde Érica Mendes aprimorou suas habilidades, sua xará Érica Santos, de 26 anos, buscou a certificação para tornar oficial seu talento com unhas em gel. Para a jovem empreendedora, o programa foi o ponto de encontro entre a prática intuitiva e o rigor profissional, além de um raro espaço de convivência e troca de experiências entre mulheres que compartilham os mesmos desafios geográficos e econômicos.

“O programa foi muito importante, pois como já atuava como designer de unhas, a formação veio como uma chance de aperfeiçoamento e de alcançar o objetivo de ter o diploma”, conta. "Os encontros foram bacanas, também, para fazer amizades e trocar experiências com os colegas. Com mais conhecimento, posso atender melhor as demandas das minhas clientes.”

Colega de ambas, a jovem aprendiz Vitória Keville, com apenas 14 anos, já é expert em fazer unhas de gel. O curso da Bahiagás acabou despertando nela o desejo de seguir a profissão e, futuramente, empreender no ramo. “Senti ainda mais vontade de fazer mais cursos para ganhar cada vez mais experiência”, diz a adolescente.

Cresce com a gente

A diretora Técnica e Comercial da Bahiagás, Larisse Stelitano, afirma que a empresa tem um compromisso que vai além de levar energia aos municípios onde atua. “A chegada do gás natural também impulsiona desenvolvimento, geração de emprego e renda, qualificação profissional, investimentos e mais sustentabilidade para as regiões atendidas”, afirma. O programa Cresce com a Gente "é o nosso movimento de apoiar as comunidades do entorno, promovendo qualificação técnica, incentivando o empreendedorismo e ampliando oportunidades, com atenção especial à inclusão e ao fortalecimento das mulheres.”

Para a coordenadora socioambiental da Bahiagás, Kaliana Fontes, ao focar esforços no empreendedorismo e na qualificação profissional, por meio de ações voltadas à responsabilidade social e capacitação técnica, a companhia reforça a busca pelo desenvolvimento sustentável e pela transformação social, junto à população. “Programas como o Cresce com a Gente reafirmam o compromisso genuíno da Bahiagás com a responsabilidade socioambiental, fortalecendo as relações de confiança com as comunidades e consolidando seu papel estratégico nos municípios onde atua”, pontua.

O Cresce com a Gente, explica Kaliana, tem o objetivo de fortalecer relações duradouras com a população, fomentando o desenvolvimento local e priorizando critérios como inclusão socioprodutiva, valorização da diversidade, educação e meio ambiente. “Toda a execução das nossas ações se origina da escuta ativa das comunidades, identificando suas necessidades e potencialidades para, a partir de então, desenvolver projetos de transformação social na vida dessas pessoas, sempre respeitando e integrando os aspectos educacionais, culturais e sociais pré-existentes.”

Interiorização

O programa está alinhado com a política de interiorização da Bahiagás, por meio da qual a empresa alcança regiões com potencial de desenvolvimento, como Itagibá, Jequié, Tanhaçu, Maracás e Brumado, que integram a rota do Gás Sudoeste, maior duto de distribuição da companhia, ainda em fase de construção. Nesses locais, afirma a coordenadora, “a Bahiagás não apenas impulsiona o crescimento econômico com o gás natural, como também investe no desenvolvimento humano e social”.

Em Itagibá, o programa atingiu mais de 170 pessoas nas oficinas de Captação de Recursos e de Elaboração e Execução de Projetos, bem como nas palestras sobre marketing digital, liderança e empreendedorismo. Já em Brumado, mais de 130 pessoas participaram da palestra e oficina sobre esses temas citados. Nessas duas cidades, o Curso de Corte e Costura abriu novas possibilidades de atuação profissional e geração de renda para 60 mulheres, sendo 30 de cada, que se formaram no início deste mês.

Inclusão de gênero e desenvolvimento sustentável

Criado em 2024 com o objetivo de fortalecer competências, elevar o potencial de empregabilidade e desenvolver possibilidades de autonomia e renda, o Programa Cresce com a Gente - Dando um Gás na Comunidade já impactou positivamente no eixo de qualificação profissional e empreendedorismo mais de 370 pessoas no Sudoeste Baiano, das quais 70% foram mulheres. O dado, conforme a Bahiagás, é reflexo do fomento às políticas públicas afirmativas de inclusão de gênero por meio da atividade empreendedora popular.

De acordo com a empresa, as ações do Cresce com a Gente são focadas, essencialmente, no fortalecimento comunitário, correspondendo diretamente às necessidades identificadas pela população local, com atenção especial a pessoas em situação de vulnerabilidade social que residem próximas às obras e operações dos gasodutos. Além disso, a iniciativa está em consonância com as estratégias de Governança Socioeconômica e Ambiental (ESG) da Bahiagás e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) referentes aos itens “Educação de qualidade” e “Trabalho decente e crescimento econômico.”

Executado pela startup de educação empreendedora Wakanda, com o apoio das gestões públicas municipais o programa visa, sobretudo, potencializar e capacitar as comunidades locais para fomentar a inclusão socioprodutiva na região.

Além das palestras, oficinas e dos cursos, o Cresce com a Gente inclui entre as suas atividades a geração de relatório situacional de cada município participante, elaborado a partir da atividade de escuta ativa das comunidades e da formação de redes associativas que estimulem o cooperativismo entre pessoas empreendedoras locais.

O programa é contínuo e, segundo a Bahiagás, será expandido para outras cidades, entre as quais Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus, Simões Filho, Santo Amaro, Alagoinhas e Catu. A previsão é qualificar profissionalmente 200 participantes em diversas comunidades dessas regiões, com cursos de Panificação, Preparo de Pizzas e Fabricação de Doces e Compotas, entre outros.