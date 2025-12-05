Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PNCB

Brasil receberá 300 creches com padrão moderno, seguro e inclusivo

Iniciativa vem revolucionando o acesso à educação infantil no Brasil

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

05/12/2025 - 10:02 h | Atualizada em 05/12/2025 - 11:26
Imagem ilustrativa da imagem Brasil receberá 300 creches com padrão moderno, seguro e inclusivo
-

O município Caruru, em Pernambuco, vai receber 300 creches no padrão do Programa Nacional de Combate à Falta de Vagas em Creches Públicas (PNCB). O anúncio foi feito pela Central das Creches do Brasil, durante a 26ª Assembleia Geral do Consórcio dos Municípios do Agreste e Mata Sul de Pernambuco (COMAGSUL), realizada no Park Hotel Caruaru.

Compareceram no evento prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e representantes dos municípios consorciados em um dos encontros regionais mais importantes do estado.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O PNCB tem ampliado significativamente a construção de unidades de creches públicas com padrões modernos, seguros e inclusivos.

O anúncio foi recebido com entusiasmo pelos gestores presentes, que reconhecem o impacto imediato da medida na ampliação do acesso à educação infantil e no fortalecimento das políticas públicas dedicadas à primeira infância.

Leia Também:

Bahia Sem Fome e Voluntárias Sociais investem R$ 11 mi em 200 creches
Creche Caminho do Saber é revitalizada e entregue em Candeias
Creche no oeste da Bahia recebe prêmio nacional de educação ambiental

Compromisso com a primeira infância

A participação da Central das Creches do Brasil na Assembleia da COMAGSUL reforça seu compromisso contínuo com o desenvolvimento da primeira infância. A união entre municípios, gestores e lideranças presentes demonstra a força do PNCB e a importância de expandir políticas públicas que transformam vidas e ampliam oportunidades para milhares de famílias pernambucanas.

Durante o evento, também foi anunciada a nomeação oficial da Dra. Graça Menes como Diretora Nacional de Projetos Educacionais da Central das Creches do Brasil. A Dra. Graça é reconhecida por sua trajetória dedicada à educação pública e por sua atuação estratégica em políticas de primeira infância.

Sua chegada à diretoria nacional reforça o compromisso da instituição em ampliar projetos inovadores, fortalecer o PNCB e garantir que cada município tenha suporte técnico e pedagógico para implementar creches modernas, inclusivas e de alta qualidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

caruru creches educação infantil Pernambuco políticas públicas primeira infância

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vereador destaca impacto do Concurso Jovem Jornalista na educação baiana

Play

Conselheiro do TCE parabeniza e propõe homenagem ao Grupo A TARDE

Play

Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

x