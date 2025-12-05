Brasil receberá 300 creches com padrão moderno, seguro e inclusivo

- Foto: Divulgação

O município Caruru, em Pernambuco, vai receber 300 creches no padrão do Programa Nacional de Combate à Falta de Vagas em Creches Públicas (PNCB). O anúncio foi feito pela Central das Creches do Brasil, durante a 26ª Assembleia Geral do Consórcio dos Municípios do Agreste e Mata Sul de Pernambuco (COMAGSUL), realizada no Park Hotel Caruaru.

Compareceram no evento prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e representantes dos municípios consorciados em um dos encontros regionais mais importantes do estado.

O PNCB tem ampliado significativamente a construção de unidades de creches públicas com padrões modernos, seguros e inclusivos.

O anúncio foi recebido com entusiasmo pelos gestores presentes, que reconhecem o impacto imediato da medida na ampliação do acesso à educação infantil e no fortalecimento das políticas públicas dedicadas à primeira infância.

Compromisso com a primeira infância

A participação da Central das Creches do Brasil na Assembleia da COMAGSUL reforça seu compromisso contínuo com o desenvolvimento da primeira infância. A união entre municípios, gestores e lideranças presentes demonstra a força do PNCB e a importância de expandir políticas públicas que transformam vidas e ampliam oportunidades para milhares de famílias pernambucanas.

Durante o evento, também foi anunciada a nomeação oficial da Dra. Graça Menes como Diretora Nacional de Projetos Educacionais da Central das Creches do Brasil. A Dra. Graça é reconhecida por sua trajetória dedicada à educação pública e por sua atuação estratégica em políticas de primeira infância.

Sua chegada à diretoria nacional reforça o compromisso da instituição em ampliar projetos inovadores, fortalecer o PNCB e garantir que cada município tenha suporte técnico e pedagógico para implementar creches modernas, inclusivas e de alta qualidade.