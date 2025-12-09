Calçadas sustentáveis marcam encontro estudantil em Salvador

Estudante e professor de Matemática, Thales Nascimento - Foto: Mateus Pereira

Blocos sustentáveis feitos à base de papel e fibra de coco, produzidos sem adição de areia e voltados à fabricação de calçadas, são um dos projetos de destaque apresentados no maior encontro estudantil do Brasil, que acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador, até quinta-feira, 11. Com o tema “Educação, arte e inovação para um mundo sustentável”, o Encontro Estudantil deve reunir cerca de 600 projetos estruturantes das unidades escolares da rede estadual e dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs).

O projeto, denominado “Biocimento: precast de papel e fibra de coco para pavimentação intertravada de calçadas”, foi desenvolvido por estudantes e pelo professor de Matemática, Thales Nascimento, do Centro Territorial de Educação Profissional (Cetep) do Sisal, em Serrinha. A iniciativa firmou um convênio com o Conjunto Penal de Serrinha, permitindo que pessoas em regime de privação de liberdade passem a produzir os blocos como parte das ações de ressocialização.

Segundo o professor, a proposta alia inovação, impacto social e sustentabilidade.

“Esse projeto já virou parceiro do Conjunto Penal de Serrinha, um conjunto penal de segurança máxima. O preso vai produzir o nosso bloco, vai ter redução da pena, vai passar por um curso teórico e prático com a gente mesmo lá no próprio presídio, e após três meses ele vai ganhar um certificado. Com isso, vamos doar essas calçadas para mais famílias e gerar um impacto ambiental, um impacto social e econômico muito grande para o nosso município, mostrando que a rede pública tem seu valor, tem potencial e tem projetos de grande valor”, destacou Thales.

O reconhecimento internacional também já faz parte da trajetória da iniciativa. Em setembro de 2025, o projeto ficou em primeiro lugar na categoria Engenharia da Feira Internacional de Valledupar, na Colômbia, garantindo credencial para representar o Brasil em uma feira de ciências em Dubai, em 2026.

Encontro Estudantil 2025

Segundo a Superintendente de Políticas para Educação Básica da Secretaria da Educação (SEC), Helaine Souza, a edição deste ano representa a consolidação de um trabalho contínuo voltado à sustentabilidade.

“O A TARDE foi um parceiro enorme para falar de sustentabilidade, percorrendo vários territórios, reunindo vários professores falando de sustentabilidade, ajudando a rede estadual a plantar essa sementinha, discutir esse tema com professores. É hora da gente colher esses frutos. A gente está vendo aí o resultado do nosso trabalho”, afirmou.

A seleção das propostas começou ainda em sala de aula. “Cada projeto passa por um crivo diferente. Por exemplo, os científicos têm a ver com originalidade, mas também com inovação, os artísticos têm a ver com estética. Então, a depender do processo, ele passa por essa seleção que tem critérios próprios, e ele chega até aqui para essa grande final. Então, eles já são vencedores, já vieram das suas etapas territoriais, já vieram de outras etapas e estão aqui para viver essa final com a gente”, disse Helaine.

O evento se encerra na quinta-feira, 11, com a cerimônia de premiação que definirá os projetos classificados em 1º, 2º e 3º lugar, avaliados pelo grau de engajamento e atendimento aos critérios estabelecidos. Entre os prêmios estão notebook, caixa JBL e smartwatch.