Investimento recorde: secretária detalha resultados da educação baiana em 2025

Durante a abertura oficial do Encontro Estudantil 2025, realizada nesta terça-feira, 9, na Arena Fonte Nova, em Salvador, a secretária da Educação, Rowenna Brito, apresentou um panorama do ano letivo e destacou avanços estruturais e pedagógicos alcançados pela rede estadual. Segundo ela, “o balanço é muito positivo”.

Ao avaliar o desempenho da educação baiana, Rowenna ressaltou os investimentos concentrados na ampliação da infraestrutura, na formação de professores e na oferta de programas voltados à aprendizagem.

“Os resultados, inclusive, são muito concretos. O resultado do Enem, a gente sabe, é que é fruto de todo investimento da Bahia. É o estado que mais investe em educação. O governador Jerônimo é o governador que mais inaugurou escolas na história da Bahia, já são mais de 300 obras inauguradas só na gestão dele, então é um balanço muito positivo. Eu não tenho dúvida nenhuma, o engajamento da rede nos programas, nos projetos, na participação em outras ações paralelas à educação, por exemplo, de outros órgãos, de outras secretarias”, afirmou.

A secretária também celebrou a forte presença das unidades escolares no Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2025, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE - iniciativa que incentiva a produção jornalística entre estudantes, mobilizando centenas de escolas em todo o estado.

“A nossa rede participou em peso do projeto do Jovem Jornalista, do Jornal A TARDE, dos projetos do A TARDE Educação. Eu não tenho dúvida nenhuma, essa rede está com muito mais disposição, muito mais animada para 2026”, reforçou Rowenna, destacando o clima de expectativa para o próximo ano letivo.

“Tem muita coisa boa que a gente vai entregar para 2026, o governador Jerônimo vai fazer uma agenda de anúncios, tanto para a rede municipal, como para a rede estadual, educação profissional e educação integral. Tem muita coisa boa ainda que a gente vai anunciar para 2026”, concluiu.