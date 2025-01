Calendário do Fies 2025 é divulgado

Neste ano, serão ofertadas mais de 112 mil vagas em dois processos seletivos - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

As inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2025 do Fies Social - relativo ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) - podem ser feitas entre 4 a 7 de fevereiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Neste ano, serão oferecidas mais de 112 mil vagas, em dois processos seletivos: o primeiro para cursos com início de aulas no primeiro semestre e o segundo para aulas com início no segundo semestre.

Para disputar as vagas oferecidas no Fies Social, é preciso ter oferecido o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer uma de suas edições, da edição de 2010 até a mais recente. Além disso, o candidato deve ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média aritmética das notas das cinco provas do exame, e a nota na prova de redação precisa ser superior a zero. É vedada a inscrição de quem declarou ter participado do Enem como “treineiro”.

O Fies Social reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A base de dados correspondente à situação do CadÚnico será de 11 de janeiro de 2025. No caso de pré-selecionados que atendem às regras do Fies Social, a contratação do financiamento é integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais.

A classificação no processo seletivo do Fies no primeiro semestre será realizada de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência.

O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado no dia 18 de fevereiro. O candidato será pré-selecionado em apenas uma de suas opções de curso/turno/local de oferta/instituição de ensino superior realizada na inscrição, conforme o tipo de vaga e a modalidade de concorrência. Os estudantes pré-selecionados deverão acessar o Fies Seleção para complementar sua inscrição entre os dias 19 e 21 de fevereiro.

