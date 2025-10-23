Menu
HOME > EDUCAÇÃO
PAPO DE TRÂNSITO

Capacete e postura correta reduzem riscos na garupa da moto

Equipamento reduz em até 70% os ferimentos graves e é obrigatório para piloto e passageiro

Redação

Por Redação

23/10/2025 - 12:30 h | Atualizada em 23/10/2025 - 13:23
Motociclista e passageiro com postura incorreta são vistos na região do Iguatemi em Salvador Preço Valor Pagamento compras
Motociclista e passageiro com postura incorreta são vistos na região do Iguatemi em Salvador Preço Valor Pagamento compras -

Transportar um passageiro em uma motocicleta exige atenção à postura e ao uso dos equipamentos corretos para garantir a segurança de ambos. Entre eles, o capacete é indispensável.

Leia Também:

Governo Jerônimo firma convênio e fortalece a Rede Municipal de Ensino
Camaçari vira palco da maior feira de ciência e tecnologia do país
UPB celebra fortalecimento da Educação em encontro de prefeitos

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que usar o capacete corretamente reduz em até 40% o risco de morte e em até 70% as chances de ferimentos graves na cabeça. O tema foi destaque no quadro “Papo de Trânsito”, do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, que reforça orientações sobre segurança no transporte sobre duas rodas. O vídeo completo está disponível no Instagram @atardeeducacao.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre as recomendações para quem viaja na garupa, estão:

  • Esperar o motociclista firmar os dois pés no chão e as mãos nos freios antes de subir;
  • Evitar segurar na parte traseira da moto, para não perder o equilíbrio;
  • Apoiar-se na cintura do condutor;
  • Manter a distância ideal entre piloto e passageiro - sem deixar espaço excessivo nem encostar demais;
  • Ficar centralizado na garupa.

Além disso, transportar passageiro e pilotar sem o capacete de segurança é infração gravíssima. O motociclista pode ter o documento de habilitação recolhido, pagar multa e ter o direito de dirigir suspenso.

Cuidados com o capacete salvam vidas

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, crianças e adolescentes só devem ser transportados com capacete do tamanho adequado, sempre afivelado e com a viseira abaixada. Crianças menores de sete anos, mesmo com a idade permitida, se não tiver tamanho para firmar os pés nos pedais do veículo ou não consiga se manter segura na moto, não deve ser transportada na garupa de motocicletas.

O capacete deve possuir selo de certificação do Inmetro e adesivos retrorrefletivos na traseira e nas laterais. É importante escolher o tamanho certo e substituí-lo após impactos fortes. O prazo médio de validade, segundo os fabricantes, é de três anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

Cuidados com o capacete Inmetro motocicleta organização mundial da saúde Papo de Trânsito

Ver todas

x