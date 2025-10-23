Capacete e postura correta reduzem riscos na garupa da moto

Motociclista e passageiro com postura incorreta são vistos na região do Iguatemi em Salvador Preço Valor Pagamento compras - Foto: Joá Souza/Ag. A TARDE

Transportar um passageiro em uma motocicleta exige atenção à postura e ao uso dos equipamentos corretos para garantir a segurança de ambos. Entre eles, o capacete é indispensável.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que usar o capacete corretamente reduz em até 40% o risco de morte e em até 70% as chances de ferimentos graves na cabeça. O tema foi destaque no quadro “Papo de Trânsito”, do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, que reforça orientações sobre segurança no transporte sobre duas rodas. O vídeo completo está disponível no Instagram @atardeeducacao.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entre as recomendações para quem viaja na garupa, estão:

Esperar o motociclista firmar os dois pés no chão e as mãos nos freios antes de subir;

Evitar segurar na parte traseira da moto, para não perder o equilíbrio;

Apoiar-se na cintura do condutor;

Manter a distância ideal entre piloto e passageiro - sem deixar espaço excessivo nem encostar demais;

Ficar centralizado na garupa.

Além disso, transportar passageiro e pilotar sem o capacete de segurança é infração gravíssima. O motociclista pode ter o documento de habilitação recolhido, pagar multa e ter o direito de dirigir suspenso.

Cuidados com o capacete salvam vidas

De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, crianças e adolescentes só devem ser transportados com capacete do tamanho adequado, sempre afivelado e com a viseira abaixada. Crianças menores de sete anos, mesmo com a idade permitida, se não tiver tamanho para firmar os pés nos pedais do veículo ou não consiga se manter segura na moto, não deve ser transportada na garupa de motocicletas.

O capacete deve possuir selo de certificação do Inmetro e adesivos retrorrefletivos na traseira e nas laterais. É importante escolher o tamanho certo e substituí-lo após impactos fortes. O prazo médio de validade, segundo os fabricantes, é de três anos.