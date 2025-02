Cidade baiana ganha premiação da ONU por trabalho de alfabetização

A medalha, cedida pela AUNIPI South America Brazil - American Association, será entregue numa cerimônia em Bogotá, na Colômbia. - Foto: Milton Michida | A2

Reconhecida pelo trabalho no processo de alfabetização das crianças, a Prefeitura de Itatim, cidade do Recôncavo Sul da Bahia, recebeu a Ordem do Mérito Internacional da Educação, uma premiação criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para destacar os projetos e ações nessa área.

A medalha, cedida pela AUNIPI South America Brazil - American Association, será entregue numa cerimônia em Bogotá, na Colômbia. A notícia foi anunciada na quinta-feira, 6, durante a Jornada Pedagógica 2025.

“A notícia emocionou todos os presentes na Jornada Pedagógica 2025. As setecentas pessoas que lotaram o auditório do Centro de Eventos ficaram extasiadas com mais uma premiação, dessa vez internacional, e conferida por um órgão ilibado e mundialmente importante, que é a ONU”, disse a prefeita Daiane dos Anjos (PSD).

Além disso, a secretaria de educação do pequeno município receberá também, nos próximos dias, o “Selo Ouro Nacional Compromisso com a Alfabetização”. A premiação é dividida em três categorias: ouro, prata e bronze, em Brasília (DF).

A prefeita Daiane dos Anjos e a secretária de Educação, Paloma Andrade, receberão do ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Selo Ouro, que contempla cidades que alcançam altos índices de qualidade na educação básica.

Foto: Ana Fabricia |Secom de Itatim

Reajuste

A gestão municipal anunciou ainda o reajuste salarial de 10% dos professores. Esse ano, o Governo Federal definiu um reajuste de 6,27% no Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério. “Essa conduta de sempre estipular o reajuste no nível do piso, ou acima dele, é um motivador importante para os profissionais, uma prova do reconhecimento e valorização do seu trabalho”, disse a prefeita Daiane dos Anjos.

A Jornada Pedagógica 2025 trouxe para a abertura Gabriel Chalita, ex-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação; ex-deputado federal, professor universitário e com doutorado. A jornada contou ainda com a participação de profissionais de outros municípios. “Esse tem sido um movimento natural no pós-eleição, onde várias equipes vêm conhecer de perto a administração pública de Itatim, a fim de conhecer o funcionamento da administração e em busca de orientações e bons exemplos de boas práticas”, frisou a chefe do Executivo Municipal.

“Para nós, é um momento de indescritível alegria. A jornada marca o início do ano na educação municipal e é um evento aguardado por todos. Tanto pela expectativa do reajuste, como também por conta das novidades a serem implementadas no ano em curso. Todas as Jornadas Pedagógicas foram incríveis, mas essa, com prêmios tão importantes, de esferas nacional e mundial, realmente me emocionou muito, pois é ver o sonho de Itatim ser reconhecido em nível internacional como referência em educação”, frisou a prefeita Daiane dos Anjos.