Colégio Estadual de Água Fria recebe premiação da Olitef em Brasília - Foto: Celiane Mascarenhas

O Colégio Estadual de Água Fria (NTE 19) recebeu, nesta quarta-feira, 19, em Brasília, a premiação da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira (Olitef). Durante a cerimônia, a unidade escolar foi representada pela estudante Maíse Lima Pereira, de 16 anos, pela diretora Celiane Mascarenhas e pelo professor André Bastos da Silva.

O evento aconteceu no Hotel Royal Tulip, em Brasília, reunindo escolas de todo o país que se destacaram na competição.

Estudante Maíse Lima Pereira, o professor André Bastos da Silva e a diretora Celiane Mascarenhas | Foto: Celiane Mascarenhas

A Olitef contou com a participação de 6.560 escolas públicas, sendo duas sorteadas por estado. Promovida pela B3, em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional, a iniciativa tem o apoio da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) , que incentiva a participação das escolas da rede estadual em competições educacionais para ampliar o aprendizado dos estudantes.

Como premiação, o Colégio Estadual de Água Fria optou por um Kit de Robótica, que será utilizado para fortalecer as práticas pedagógicas e ampliar as oportunidades de aprendizagem dos alunos. Além disso, a diretora Celiane Mascarenhas, o professor André Bastos da Silva e a estudante Maíse Lima Pereira receberam valores como reconhecimento pelo desempenho.

“Sermos a única unidade de ensino da rede estadual da Bahia a ser premiada é uma conquista e significa que estamos trilhando o caminho certo. É muito gratificante ver que o resultado do trabalho em equipe vem dando frutos. Quando o professor é motivado, reflete positivamente nos alunos, que por sua vez dão o seu melhor e é esse o resultado!”, destacou a diretora Celiane Mascarenhas.

Além da premiação para as escolas, a Olitef qualificou mais de 17 mil professores em Educação Financeira e reconheceu o desempenho de 61.689 estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio com medalhas. A iniciativa reforça a importância do tema no ambiente escolar, preparando os jovens para tomar decisões financeiras mais conscientes e responsáveis ao longo da vida.

Maíse compartilhou a sua alegria em participar do evento e receber esse prêmio pela escola.

“Estar em Brasília para receber esse prêmio é uma experiência incrível e gratificante. Além de ser uma grande conquista pessoal, saber que pude trazer benefícios para minha escola me enche de orgulho. Espero que minha participação incentive outros jovens a se desafiarem, participarem da prova e, quem sabe, conquistarem novos títulos para o nosso colégio”, destacou.