Colégio estadual em Paripe sedia 'Festival das Periferias 2025' - Foto: Divulgação/LabCipó

O Colégio Estadual Barros Barreto, em Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, sediará nesta sexta-feira, 17, o 'Festival das Periferias 2025'. Com o tema “Somos Ubuntu, eu sou porque nós somos”, o evento vai contar com dois dias de oficinas, rodas de conversa, batalhas, gastronomia periférica, feiras criativas e apresentações musicais.

Realizada pelo LabCipó - Laboratório de Coletivos Juvenis Negros, a iniciativa envolve a participação dos estudantes da unidade escolar na organização do festival.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“É uma oportunidade de mostrarmos a cultura e valorizar a periferia, mostrar nossas potencialidades e apresentar quem e como somos”, destacou o estudante Cléber Lopes, 17 anos, da 3ª série do Ensino Médio, que participa da organização do festival.

Aberta à comunidade, a programação será dividida em quatro arenas temáticas: Artes, Gastronomia, Esporte e Empreendedorismo. Entre os destaques está a presença de coletivos da Argentina e Colômbia, como a Asociacion El Culebron Timbal, a Fundación Comunidad Contemporánea/El Changuito e a Cooperativa Coonurock’-El Ojo Negro.

No sábado, 18, as atividades começam às 10h e seguem até às 18h, com o encerramento de Hévila Mello e Banda Swing Negro. Para mais informações acesse o Instagram @labcipo.

Lei Paulo Gustavo

O Festival das Periferias foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia, com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, que é direcionada pelo Ministério da Cultura (MEC). A Paulo Gustavo Bahia (PGBA) foi criada para efetivar ações emergenciais de apoio ao setor cultural, em cumprimento à Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022.