Governo abre consulta pública para definir uso responsável da IA na educação

As contribuições e sugestões da sociedade civil estão sendo coletadas para ajudar a construir um referencial nacional sobre o desenvolvimento e o uso responsável da Inteligência Artificial (IA) na educação. A consulta está disponível no site Brasil Participativo e segue aberta até o dia 29 de outubro.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), podem participar educadores, estudantes, famílias, gestores, pesquisadores, desenvolvedores e cidadãos interessados no tema.

As propostas serão organizadas nos seguintes temas:

Proteção de dados;

Combate a vieses algorítmicos;

Direitos autorais e integridade acadêmica;

Critérios de transparência;

Protocolos de uso por faixa etária;

Formação docente;

Acessibilidade e prioridades de infraestrutura.

O MEC explicou ainda que o referencial a ser obtido com a ajuda da consulta pública, servirá para estabelecer “fundamentos e salvaguardas para que a tecnologia seja uma aliada da aprendizagem e não uma ameaça aos processos educacionais”.

Em nota, o Ministério lembrou que a IA já está presente no cotidiano escolar, “desde o planejamento de aulas à personalização das trajetórias de aprendizagem, especialmente no contexto da acessibilidade do ensino a estudantes com diferentes necessidades”.

De acordo com a Talis (Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem, na sigla em inglês) divulgada na última terça-feira, 7, pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), mais da metade (56%) dos professores brasileiros afirma usar ferramentas de IA.

Nesta quarta-feira, 15, Dia do Professor, a A TARDE conversou com especialistas que reforçaram que nenhuma tecnologia substitui o olhar e a sensibilidade docente. A reportagem pode ser conferida aqui.