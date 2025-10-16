Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO E IA

Governo abre consulta pública para definir uso responsável da IA na educação

Sociedade civil pode enviar contribuições até 29 de outubro pelo site Brasil Participativo

Loren Beatriz Sousa

Por Loren Beatriz Sousa

16/10/2025 - 14:38 h
Estudantes do Colégio Estadual Polivalente de Amaralina usando celular
Estudantes do Colégio Estadual Polivalente de Amaralina usando celular -

As contribuições e sugestões da sociedade civil estão sendo coletadas para ajudar a construir um referencial nacional sobre o desenvolvimento e o uso responsável da Inteligência Artificial (IA) na educação. A consulta está disponível no site Brasil Participativo e segue aberta até o dia 29 de outubro.

IA pode substituir o papel do professor?

Segundo o Ministério da Educação (MEC), podem participar educadores, estudantes, famílias, gestores, pesquisadores, desenvolvedores e cidadãos interessados no tema.

As propostas serão organizadas nos seguintes temas:

  • Proteção de dados;
  • Combate a vieses algorítmicos;
  • Direitos autorais e integridade acadêmica;
  • Critérios de transparência;
  • Protocolos de uso por faixa etária;
  • Formação docente;
  • Acessibilidade e prioridades de infraestrutura.

O MEC explicou ainda que o referencial a ser obtido com a ajuda da consulta pública, servirá para estabelecer “fundamentos e salvaguardas para que a tecnologia seja uma aliada da aprendizagem e não uma ameaça aos processos educacionais”.

Em nota, o Ministério lembrou que a IA já está presente no cotidiano escolar, “desde o planejamento de aulas à personalização das trajetórias de aprendizagem, especialmente no contexto da acessibilidade do ensino a estudantes com diferentes necessidades”.

De acordo com a Talis (Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem, na sigla em inglês) divulgada na última terça-feira, 7, pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), mais da metade (56%) dos professores brasileiros afirma usar ferramentas de IA.

Nesta quarta-feira, 15, Dia do Professor, a A TARDE conversou com especialistas que reforçaram que nenhuma tecnologia substitui o olhar e a sensibilidade docente. A reportagem pode ser conferida aqui.

