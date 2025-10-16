SISU na Bahia: saiba as notas de corte e os cursos mais concorridos

Entrada principal do Campus da UFBA de Ondina - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, com reaplicação em 16 e 17 de dezembro. A divulgação dos resultados está prevista para 16 de janeiro de 2026.

Esse calendário define o ritmo de preparação e expectativa dos candidatos, que usarão as notas do ENEM para disputar vagas nas universidades públicas da Bahia por meio do SISU.

A seguir, o Portal A TARDE apresenta um panorama completo e atualizado das notas de corte e dos cursos mais concorridos no estado — de Salvador ao interior.

MEDICINA

Medicina continua sendo a porta mais estreita do ensino superior. A disputa é intensa, com poucas vagas e notas altíssimas, inclusive em campi do interior. Em alguns casos, como em Vitória da Conquista (938,25), o desempenho necessário supera o de grandes capitais, mostrando que o interior também exige alto preparo.

UFBA – Salvador

Curso: Medicina | Nota de corte: 784,73 | Turno: Integral

UFBA – Vitória da Conquista

Curso: Medicina | Nota de corte: 938,25 | Turno: Integral

UFBA – Vitória da Conquista (Campus Universitário)

Curso: Medicina | Nota de corte: 784,73 | Turno: Integral

UFBA – Santo Antônio de Jesus (UFRB)

Curso: Medicina | Nota de corte: 787,06 | Turno: Integral

UNEB – Salvador

Curso: Medicina | Nota de corte: 779,06 | Turno: Integral

UESC – Ilhéus

Curso: Medicina | Nota de corte: 787,97 | Turno: Integral

UESB – Jequié

Curso: Medicina | Nota de corte: 789,77 | Turno: Integral

UESB – Vitória da Conquista

Curso: Medicina | Nota de corte: 792,66 | Turno: Integral

UFES – Feira de Santana

Curso: Medicina | Nota de corte: 780,43 | Turno: Integral

UFOB – Barreiras

Curso: Medicina | Nota de corte: 792,52 | Turno: Integral

UFSB – Teixeira de Freitas (Paulo Freire)

Curso: Medicina | Nota de corte: 811,91 | Turno: Integral

UNIVASF – Paulo Afonso

Curso: Medicina | Nota de corte: 787,52 | Turno: Integral

UESC – Ilhéus

Curso: Medicina | Nota de corte: 783,09 | Turno: Integral

DIREITO

Direito segue entre os cursos mais procurados, com notas elevadas, mas ainda mais acessíveis do que Medicina. A regularidade nas provas de humanas e uma boa redação fazem toda a diferença — especialmente para quem mira campi do interior, onde há leve variação nas médias.

UFBA – Salvador (Canela)

Curso: Direito | Nota de corte: 738,19 | Turno: Integral

UFBA – Salvador (Noturno)

Curso: Direito | Nota de corte: 721,39 | Turno: Noturno

UNEB – Salvador (Campus I)

Curso: Direito | Nota de corte: 741,06 | Turno: Matutino

UNEB – Salvador (Noturno)

Curso: Direito | Nota de corte: 728,26 | Turno: Noturno

UNEB – Valença

Curso: Direito | Nota de corte: 719,24 | Turno: Integral

UNEB – Paulo Afonso

Curso: Direito | Nota de corte: 711,42 (Matutino) / 728,71 (Noturno)

UNEB – Camaçari

Curso: Direito | Nota de corte: 720,40 (Vespertino) / 720,65 (Matutino)

UNEB – Jacobina

Curso: Direito | Nota de corte: 715,24 (Vespertino) / 733,25 (Matutino) / 723,64 (Noturno)

UNEB – Itaberaba

Curso: Direito | Nota de corte: 713,64 (Matutino) / 714,48 (Vespertino) / 718,49 (Noturno)

UNEB – Guanambi

Curso: Direito | Nota de corte: 721,58 | Turno: Noturno

UNEB – Brumado

Curso: Direito | Nota de corte: 718,69 | Turno: Vespertino

UNEB – Juazeiro

Curso: Direito | Nota de corte: 751,19 (Integral) / 757,09 (Vespertino)

UESB – Vitória da Conquista

Curso: Direito | Nota de corte: 744,52 (Noturno) / 754,25 (Matutino)

UESC – Ilhéus

Curso: Direito | Nota de corte: 724,28 (Noturno) / 736,37 (Integral)

UFOB – Barreiras

Curso: Direito | Nota de corte: 727,92 | Turno: Integral

UEFS – Feira de Santana

Curso: Direito | Nota de corte: 729,27 | Turno: Noturno

UFSB – Porto Seguro (Sosígenes Costa)

Curso: Direito | Nota de corte: 741,31 | Turno: Integral

ODONTOLOGIA

Odontologia se mantém como um meio-termo entre Medicina e outras áreas da saúde. As notas continuam altas, mas a concorrência tende a ser um pouco menor dependendo do campus — o que pode abrir boas oportunidades para candidatos bem preparados.

UFBA – Salvador (Canela)

Curso: Odontologia | Nota de corte: 738,40 | Turno: Integral

UEFS – Feira de Santana

Curso: Odontologia | Nota de corte: 725,28 | Turno: Integral

UESB – Jequié

Curso: Odontologia | Nota de corte: 739,18 | Turno: Integral

ADMINISTRAÇÃO

Com ampla oferta de campi e modalidades, Administração é uma das opções mais democráticas do ensino superior público baiano. A presença do curso em institutos federais (IFBA e IF Baiano) amplia o leque de possibilidades e torna a graduação uma boa porta de entrada para quem busca estabilidade e empregabilidade.

UFBA – Salvador (Canela)

Curso: Administração | Nota de corte: 683,65 | Turno: Integral

UNEB – Salvador (Campus I)

Curso: Administração | Nota de corte: 687,86 (Matutino) / 690,04 (Noturno)

UEFS – Feira de Santana

Curso: Administração | Nota de corte: 656,27 | Turno: Noturno

UESB – Vitória da Conquista

Curso: Administração | Nota de corte: 694,09 (Noturno) / 700,87 (Vespertino)

UFOB – Barreiras

Curso: Administração | Nota de corte: 665,63 | Turno: Integral

UESC – Ilhéus

Curso: Administração | Nota de corte: 649,04 (Noturno) / 667,39 (Matutino)

UNEB – Santo Antônio de Jesus

Curso: Administração | Nota de corte: 659,09 | Turno: Noturno

UNEB – Guanambi

Curso: Administração | Nota de corte: 691,61 | Turno: Noturno

UNEB – Irecê

Curso: Administração | Nota de corte: 644,46 (Vespertino) / 711,44 (Noturno)

UNEB – Eunápolis

Curso: Administração | Nota de corte: 620,45 (Noturno) / 627,06 (Matutino)

UNEB – Serrinha

Curso: Administração | Nota de corte: 662,71 | Turno: Noturno

UNEB – Bom Jesus da Lapa

Curso: Administração | Nota de corte: 646,66 | Turno: Noturno

IF Baiano – Senhor do Bonfim

Curso: Administração | Nota de corte: 627,80 | Turno: Noturno

IF Baiano – Alagoinhas

Curso: Administração | Nota de corte: 648,02 | Turno: Noturno

IFBA – Salvador

Curso: Administração | Nota de corte: 643,90 | Turno: Noturno

JORNALISMO

Para quem tem afinidade com escrita, crítica e linguagem, os cursos de Jornalismo e Comunicação aparecem como escolhas certeiras. Alguns campi do interior oferecem notas de corte mais acessíveis, o que pode ser uma boa alternativa para quem quer unir vocação e estratégia.

UFBA – Salvador (Ondina)

Curso: Comunicação Social – Jornalismo | Nota de corte: 701,12 | Turno: Integral

UFRB – Cachoeira

Curso: Comunicação Social – Jornalismo | Nota de corte: 637,24 | Turno: Integral

UESB – Vitória da Conquista

Curso: Jornalismo | Nota de corte: 684,66 | Turno: Matutino

UNEB – Seabra

Curso: Jornalismo | Nota de corte: 665,11 (Integral) / 627,41 (Noturno)

UNEB – Juazeiro

Curso: Jornalismo em Multimeios | Nota de corte: 647,98 | Turno: Vespertino

UFSB – Porto Seguro (Sosígenes Costa)

Curso: Jornalismo | Nota de corte: 647,74 | Turno: Noturno

UESC – Ilhéus

Curso: Comunicação Social – Rádio, TV e Internet | Nota de corte: 645,87 | Turno: Vespertino

PUBLICIDADE & PROPAGANDA

Criatividade e estratégia definem esse curso, que ganha força com o crescimento do marketing digital e das agências de comunicação. As notas são relativamente abertas, o que torna Publicidade uma aposta promissora para quem busca unir expressão criativa e empregabilidade.

UFRB – Cachoeira

Curso: Publicidade e Propaganda | Nota de corte: 664,44 | Turno: Matutino

UFOB – Santa Maria da Vitória

Curso: Publicidade e Propaganda | Nota de corte: 666,18 | Turno: Integral

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Com foco em diplomacia, política externa e comércio internacional, Relações Internacionais é uma graduação de perfil global. Na Bahia, o destaque vai para a UNILAB, que oferece o curso em São Francisco do Conde e atrai estudantes de diferentes regiões do país.

UNILAB – São Francisco do Conde

Curso: Relações Internacionais | Nota de corte: 721,17 | Turno: Integral

JOGOS DIGITAIS

Um curso em ascensão, ideal para quem se interessa por tecnologia, design e programação. A indústria dos games cresce em ritmo acelerado e o curso técnico do IFBA – Lauro de Freitas surge como excelente porta de entrada para quem busca unir criatividade e inovação.

IFBA – Lauro de Freitas

Curso: Jogos Digitais | Nota de corte: 623,48 | Turno: Matutino

PEDAGOGIA

Com ampla presença em campi da UNEB, UESB, UFRB e UFBA, Pedagogia é uma das opções mais acessíveis e diversificadas do SISU. As notas variam, mas o curso oferece estabilidade e ampla atuação profissional, sendo uma escolha sólida para quem busca carreira na educação.

UFRB – Amargosa

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 521,12 (Integral) / 546,68 (Matutino) / 569,58 (Noturno)

UNEB – Barreiras

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 586,03 (Vespertino) / 610,20 (Noturno)

UNEB – Bom Jesus da Lapa

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 592,40 (Matutino) / 623,14 (Noturno)

UNEB – Seabra

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 594,79 (Noturno)

UNEB – Juazeiro

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 600,94 (Vespertino) / 605,68 (Noturno)

UNEB – Serrinha

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 604,81 (Vespertino) / 614,03 (Matutino)

UESB – Itapetinga

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 607,52 (Noturno) / 611,71 (Matutino)

UNEB – Lauro de Freitas (Polo UAB)

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 611,36 (Matutino) / 616,95 (Matutino) / 625,44 (Vespertino)

UNEB – Brumado

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 614,49 (Matutino) / 622,38 (Matutino)

UNEB – Itaberaba

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 615,58 (Noturno)

UESB – Jequié

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 615,59 (Matutino) / 635,51 (Noturno)

UNEB – Teixeira de Freitas

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 615,89 (Matutino) / 608,16 (Noturno)

UNEB – Senhor do Bonfim

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 616,84 (Vespertino) / 618,01 (Noturno)

UEFS – Feira de Santana

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 621,24 (Integral)

UNEB – Valença

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 625,86 (Noturno)

UNEB – Alagoinhas

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 624,93 (Noturno)

UFBA – Salvador

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 628,95 (Noturno) / 633,48 (Integral)

UNEB – Guanambi

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 636,15 (Noturno) / 661,58 (Matutino)

UNEB – Salvador (Campus I)

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 628,65 (Vespertino) / 638,61 (Vespertino) / 640,96 (Noturno) / 669,64 (Matutino) / 673,44 (Noturno)

UESB – Vitória da Conquista

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 652,03 (Noturno) / 660,77 (Matutino)

UNEB – Paulo Afonso

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 633,49 (Integral) / 661,60 (Noturno)

UNEB – Irecê

Curso: Pedagogia | Nota de corte: 642,08 (Vespertino) / 676,46 (Noturno)

ENGENHARIA CIVIL

Exige bom desempenho em matemática e física. Nos grandes centros, as notas são mais altas, mas campi do interior oferecem boas oportunidades para candidatos com base técnica sólida e foco nas exatas.

UFRB – Cruz das Almas

Curso: Engenharia Civil | Nota de corte: 709,17 (Integral)

UESC – Ilhéus

Curso: Engenharia Civil | Nota de corte: 725,72 (Integral)

UNEB – Juazeiro

Curso: Engenharia Civil | Nota de corte: 730,89 (Integral)

UESB – Vitória da Conquista

Curso: Engenharia Civil | Nota de corte: 745,29 (Integral)

UFBA – Salvador

Curso: Engenharia Civil | Nota de corte: 773,38 (Integral)

ENFERMAGEM

Uma das melhores portas de entrada para a área da saúde, Enfermagem mantém concorrência elevada, mas com notas mais viáveis que Medicina. Ideal para quem se identifica com o cuidado, a pesquisa e o ambiente hospitalar.

UESB – Jequié

Curso: Enfermagem | Nota de corte: 683,12 (Integral)

UESC – Ilhéus

Curso: Enfermagem | Nota de corte: 698,37 (Integral)

UESB – Vitória da Conquista

Curso: Enfermagem | Nota de corte: 707,61 (Integral)

UFBA – Salvador

Curso: Enfermagem | Nota de corte: 728,45 (Integral)

UNEB – Salvador

Curso: Enfermagem | Nota de corte: 731,60 (Integral)

UFRB – Santo Antônio de Jesus

Curso: Enfermagem | Nota de corte: 736,84 (Integral)

MEDICINA VETERINÁRIA

Voltada para quem ama os animais e busca uma carreira técnico-científica, Medicina Veterinária combina alta concorrência com boas possibilidades de ingresso em cidades do interior. Uma opção promissora para quem une afinidade e desempenho.

UESB – Vitória da Conquista

Curso: Medicina Veterinária | Nota de corte: 741,08 (Integral)

UFRB – Cruz das Almas

Curso: Medicina Veterinária | Nota de corte: 757,37 (Integral)

UFBA – Salvador

Curso: Medicina Veterinária | Nota de corte: 760,04 (Integral)

UESC – Ilhéus

Curso: Medicina Veterinária | Nota de corte: 773,27 (Integral)

