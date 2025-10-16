ENEM 2025
SISU na Bahia: saiba as notas de corte e os cursos mais concorridos
Descubra os cursos públicos baianos mais disputados
Por Iarla Queiroz
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, com reaplicação em 16 e 17 de dezembro. A divulgação dos resultados está prevista para 16 de janeiro de 2026.
Esse calendário define o ritmo de preparação e expectativa dos candidatos, que usarão as notas do ENEM para disputar vagas nas universidades públicas da Bahia por meio do SISU.
A seguir, o Portal A TARDE apresenta um panorama completo e atualizado das notas de corte e dos cursos mais concorridos no estado — de Salvador ao interior.
MEDICINA
Medicina continua sendo a porta mais estreita do ensino superior. A disputa é intensa, com poucas vagas e notas altíssimas, inclusive em campi do interior. Em alguns casos, como em Vitória da Conquista (938,25), o desempenho necessário supera o de grandes capitais, mostrando que o interior também exige alto preparo.
UFBA – Salvador
- Curso: Medicina | Nota de corte: 784,73 | Turno: Integral
UFBA – Vitória da Conquista
- Curso: Medicina | Nota de corte: 938,25 | Turno: Integral
UFBA – Vitória da Conquista (Campus Universitário)
- Curso: Medicina | Nota de corte: 784,73 | Turno: Integral
UFBA – Santo Antônio de Jesus (UFRB)
- Curso: Medicina | Nota de corte: 787,06 | Turno: Integral
UNEB – Salvador
- Curso: Medicina | Nota de corte: 779,06 | Turno: Integral
UESC – Ilhéus
- Curso: Medicina | Nota de corte: 787,97 | Turno: Integral
UESB – Jequié
- Curso: Medicina | Nota de corte: 789,77 | Turno: Integral
UESB – Vitória da Conquista
- Curso: Medicina | Nota de corte: 792,66 | Turno: Integral
UFES – Feira de Santana
- Curso: Medicina | Nota de corte: 780,43 | Turno: Integral
UFOB – Barreiras
- Curso: Medicina | Nota de corte: 792,52 | Turno: Integral
UFSB – Teixeira de Freitas (Paulo Freire)
- Curso: Medicina | Nota de corte: 811,91 | Turno: Integral
UNIVASF – Paulo Afonso
- Curso: Medicina | Nota de corte: 787,52 | Turno: Integral
UESC – Ilhéus
- Curso: Medicina | Nota de corte: 783,09 | Turno: Integral
DIREITO
Direito segue entre os cursos mais procurados, com notas elevadas, mas ainda mais acessíveis do que Medicina. A regularidade nas provas de humanas e uma boa redação fazem toda a diferença — especialmente para quem mira campi do interior, onde há leve variação nas médias.
UFBA – Salvador (Canela)
- Curso: Direito | Nota de corte: 738,19 | Turno: Integral
UFBA – Salvador (Noturno)
- Curso: Direito | Nota de corte: 721,39 | Turno: Noturno
UNEB – Salvador (Campus I)
- Curso: Direito | Nota de corte: 741,06 | Turno: Matutino
UNEB – Salvador (Noturno)
- Curso: Direito | Nota de corte: 728,26 | Turno: Noturno
UNEB – Valença
- Curso: Direito | Nota de corte: 719,24 | Turno: Integral
UNEB – Paulo Afonso
- Curso: Direito | Nota de corte: 711,42 (Matutino) / 728,71 (Noturno)
UNEB – Camaçari
- Curso: Direito | Nota de corte: 720,40 (Vespertino) / 720,65 (Matutino)
UNEB – Jacobina
- Curso: Direito | Nota de corte: 715,24 (Vespertino) / 733,25 (Matutino) / 723,64 (Noturno)
UNEB – Itaberaba
- Curso: Direito | Nota de corte: 713,64 (Matutino) / 714,48 (Vespertino) / 718,49 (Noturno)
UNEB – Guanambi
- Curso: Direito | Nota de corte: 721,58 | Turno: Noturno
UNEB – Brumado
- Curso: Direito | Nota de corte: 718,69 | Turno: Vespertino
UNEB – Juazeiro
- Curso: Direito | Nota de corte: 751,19 (Integral) / 757,09 (Vespertino)
UESB – Vitória da Conquista
- Curso: Direito | Nota de corte: 744,52 (Noturno) / 754,25 (Matutino)
UESC – Ilhéus
- Curso: Direito | Nota de corte: 724,28 (Noturno) / 736,37 (Integral)
UFOB – Barreiras
- Curso: Direito | Nota de corte: 727,92 | Turno: Integral
UEFS – Feira de Santana
- Curso: Direito | Nota de corte: 729,27 | Turno: Noturno
UFSB – Porto Seguro (Sosígenes Costa)
- Curso: Direito | Nota de corte: 741,31 | Turno: Integral
ODONTOLOGIA
Odontologia se mantém como um meio-termo entre Medicina e outras áreas da saúde. As notas continuam altas, mas a concorrência tende a ser um pouco menor dependendo do campus — o que pode abrir boas oportunidades para candidatos bem preparados.
UFBA – Salvador (Canela)
- Curso: Odontologia | Nota de corte: 738,40 | Turno: Integral
UEFS – Feira de Santana
- Curso: Odontologia | Nota de corte: 725,28 | Turno: Integral
UESB – Jequié
- Curso: Odontologia | Nota de corte: 739,18 | Turno: Integral
ADMINISTRAÇÃO
Com ampla oferta de campi e modalidades, Administração é uma das opções mais democráticas do ensino superior público baiano. A presença do curso em institutos federais (IFBA e IF Baiano) amplia o leque de possibilidades e torna a graduação uma boa porta de entrada para quem busca estabilidade e empregabilidade.
UFBA – Salvador (Canela)
- Curso: Administração | Nota de corte: 683,65 | Turno: Integral
UNEB – Salvador (Campus I)
- Curso: Administração | Nota de corte: 687,86 (Matutino) / 690,04 (Noturno)
UEFS – Feira de Santana
- Curso: Administração | Nota de corte: 656,27 | Turno: Noturno
UESB – Vitória da Conquista
- Curso: Administração | Nota de corte: 694,09 (Noturno) / 700,87 (Vespertino)
UFOB – Barreiras
- Curso: Administração | Nota de corte: 665,63 | Turno: Integral
UESC – Ilhéus
- Curso: Administração | Nota de corte: 649,04 (Noturno) / 667,39 (Matutino)
UNEB – Santo Antônio de Jesus
- Curso: Administração | Nota de corte: 659,09 | Turno: Noturno
UNEB – Guanambi
- Curso: Administração | Nota de corte: 691,61 | Turno: Noturno
UNEB – Irecê
- Curso: Administração | Nota de corte: 644,46 (Vespertino) / 711,44 (Noturno)
UNEB – Eunápolis
- Curso: Administração | Nota de corte: 620,45 (Noturno) / 627,06 (Matutino)
UNEB – Serrinha
- Curso: Administração | Nota de corte: 662,71 | Turno: Noturno
UNEB – Bom Jesus da Lapa
- Curso: Administração | Nota de corte: 646,66 | Turno: Noturno
IF Baiano – Senhor do Bonfim
- Curso: Administração | Nota de corte: 627,80 | Turno: Noturno
IF Baiano – Alagoinhas
- Curso: Administração | Nota de corte: 648,02 | Turno: Noturno
IFBA – Salvador
- Curso: Administração | Nota de corte: 643,90 | Turno: Noturno
JORNALISMO
Para quem tem afinidade com escrita, crítica e linguagem, os cursos de Jornalismo e Comunicação aparecem como escolhas certeiras. Alguns campi do interior oferecem notas de corte mais acessíveis, o que pode ser uma boa alternativa para quem quer unir vocação e estratégia.
UFBA – Salvador (Ondina)
- Curso: Comunicação Social – Jornalismo | Nota de corte: 701,12 | Turno: Integral
UFRB – Cachoeira
- Curso: Comunicação Social – Jornalismo | Nota de corte: 637,24 | Turno: Integral
UESB – Vitória da Conquista
- Curso: Jornalismo | Nota de corte: 684,66 | Turno: Matutino
UNEB – Seabra
- Curso: Jornalismo | Nota de corte: 665,11 (Integral) / 627,41 (Noturno)
UNEB – Juazeiro
- Curso: Jornalismo em Multimeios | Nota de corte: 647,98 | Turno: Vespertino
UFSB – Porto Seguro (Sosígenes Costa)
- Curso: Jornalismo | Nota de corte: 647,74 | Turno: Noturno
UESC – Ilhéus
- Curso: Comunicação Social – Rádio, TV e Internet | Nota de corte: 645,87 | Turno: Vespertino
PUBLICIDADE & PROPAGANDA
Criatividade e estratégia definem esse curso, que ganha força com o crescimento do marketing digital e das agências de comunicação. As notas são relativamente abertas, o que torna Publicidade uma aposta promissora para quem busca unir expressão criativa e empregabilidade.
UFRB – Cachoeira
- Curso: Publicidade e Propaganda | Nota de corte: 664,44 | Turno: Matutino
UFOB – Santa Maria da Vitória
- Curso: Publicidade e Propaganda | Nota de corte: 666,18 | Turno: Integral
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Com foco em diplomacia, política externa e comércio internacional, Relações Internacionais é uma graduação de perfil global. Na Bahia, o destaque vai para a UNILAB, que oferece o curso em São Francisco do Conde e atrai estudantes de diferentes regiões do país.
UNILAB – São Francisco do Conde
- Curso: Relações Internacionais | Nota de corte: 721,17 | Turno: Integral
JOGOS DIGITAIS
Um curso em ascensão, ideal para quem se interessa por tecnologia, design e programação. A indústria dos games cresce em ritmo acelerado e o curso técnico do IFBA – Lauro de Freitas surge como excelente porta de entrada para quem busca unir criatividade e inovação.
IFBA – Lauro de Freitas
- Curso: Jogos Digitais | Nota de corte: 623,48 | Turno: Matutino
PEDAGOGIA
Com ampla presença em campi da UNEB, UESB, UFRB e UFBA, Pedagogia é uma das opções mais acessíveis e diversificadas do SISU. As notas variam, mas o curso oferece estabilidade e ampla atuação profissional, sendo uma escolha sólida para quem busca carreira na educação.
UFRB – Amargosa
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 521,12 (Integral) / 546,68 (Matutino) / 569,58 (Noturno)
UNEB – Barreiras
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 586,03 (Vespertino) / 610,20 (Noturno)
UNEB – Bom Jesus da Lapa
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 592,40 (Matutino) / 623,14 (Noturno)
UNEB – Seabra
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 594,79 (Noturno)
UNEB – Juazeiro
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 600,94 (Vespertino) / 605,68 (Noturno)
UNEB – Serrinha
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 604,81 (Vespertino) / 614,03 (Matutino)
UESB – Itapetinga
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 607,52 (Noturno) / 611,71 (Matutino)
UNEB – Lauro de Freitas (Polo UAB)
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 611,36 (Matutino) / 616,95 (Matutino) / 625,44 (Vespertino)
UNEB – Brumado
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 614,49 (Matutino) / 622,38 (Matutino)
UNEB – Itaberaba
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 615,58 (Noturno)
UESB – Jequié
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 615,59 (Matutino) / 635,51 (Noturno)
UNEB – Teixeira de Freitas
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 615,89 (Matutino) / 608,16 (Noturno)
UNEB – Senhor do Bonfim
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 616,84 (Vespertino) / 618,01 (Noturno)
UEFS – Feira de Santana
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 621,24 (Integral)
UNEB – Valença
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 625,86 (Noturno)
UNEB – Alagoinhas
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 624,93 (Noturno)
UFBA – Salvador
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 628,95 (Noturno) / 633,48 (Integral)
UNEB – Guanambi
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 636,15 (Noturno) / 661,58 (Matutino)
UNEB – Salvador (Campus I)
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 628,65 (Vespertino) / 638,61 (Vespertino) / 640,96 (Noturno) / 669,64 (Matutino) / 673,44 (Noturno)
UESB – Vitória da Conquista
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 652,03 (Noturno) / 660,77 (Matutino)
UNEB – Paulo Afonso
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 633,49 (Integral) / 661,60 (Noturno)
UNEB – Irecê
- Curso: Pedagogia | Nota de corte: 642,08 (Vespertino) / 676,46 (Noturno)
ENGENHARIA CIVIL
Exige bom desempenho em matemática e física. Nos grandes centros, as notas são mais altas, mas campi do interior oferecem boas oportunidades para candidatos com base técnica sólida e foco nas exatas.
UFRB – Cruz das Almas
- Curso: Engenharia Civil | Nota de corte: 709,17 (Integral)
UESC – Ilhéus
- Curso: Engenharia Civil | Nota de corte: 725,72 (Integral)
UNEB – Juazeiro
- Curso: Engenharia Civil | Nota de corte: 730,89 (Integral)
UESB – Vitória da Conquista
- Curso: Engenharia Civil | Nota de corte: 745,29 (Integral)
UFBA – Salvador
- Curso: Engenharia Civil | Nota de corte: 773,38 (Integral)
ENFERMAGEM
Uma das melhores portas de entrada para a área da saúde, Enfermagem mantém concorrência elevada, mas com notas mais viáveis que Medicina. Ideal para quem se identifica com o cuidado, a pesquisa e o ambiente hospitalar.
UESB – Jequié
- Curso: Enfermagem | Nota de corte: 683,12 (Integral)
UESC – Ilhéus
- Curso: Enfermagem | Nota de corte: 698,37 (Integral)
UESB – Vitória da Conquista
- Curso: Enfermagem | Nota de corte: 707,61 (Integral)
UFBA – Salvador
- Curso: Enfermagem | Nota de corte: 728,45 (Integral)
UNEB – Salvador
- Curso: Enfermagem | Nota de corte: 731,60 (Integral)
UFRB – Santo Antônio de Jesus
- Curso: Enfermagem | Nota de corte: 736,84 (Integral)
MEDICINA VETERINÁRIA
Voltada para quem ama os animais e busca uma carreira técnico-científica, Medicina Veterinária combina alta concorrência com boas possibilidades de ingresso em cidades do interior. Uma opção promissora para quem une afinidade e desempenho.
UESB – Vitória da Conquista
- Curso: Medicina Veterinária | Nota de corte: 741,08 (Integral)
UFRB – Cruz das Almas
- Curso: Medicina Veterinária | Nota de corte: 757,37 (Integral)
UFBA – Salvador
- Curso: Medicina Veterinária | Nota de corte: 760,04 (Integral)
UESC – Ilhéus
- Curso: Medicina Veterinária | Nota de corte: 773,27 (Integral)
Monte sua estratégia
- Monte sua lista de metas: use essas notas de corte para definir cursos “alvo”, “segurança” e “surpresa”.
- Compare campi: às vezes, uma nota menor pode viabilizar o ingresso em uma cidade mais próxima de casa.
- Identifique seus pontos fracos: redação, humanas ou exatas — tudo depende da área escolhida.
- Simule cenários: utilize simuladores do SISU e compare com notas de edições anteriores para calibrar expectativas.
- Fique atento ao calendário: prazos do ENEM e do SISU são rigorosos — qualquer atraso pode custar a vaga.
