Colégios da Polícia Militar iniciam inscrições com mais de 2 mil vagas

A Polícia Militar abriu as inscrições do processo seletivo para novos alunos nos Colégios da Polícia Militar (CPM) e Creche da PM Nossa Senhora das Graças/CMEI, nesta segunda-feira, 5. Os responsáveis podem realizar os cadastros até 9 de janeiro.

As inscrições podem ser realizadas nos sites da Polícia Militar da Bahia e da Secretaria Estadual de Educação.

O sorteio eletrônico será realizado no Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), localizado na Vila Militar do Bonfim, na Avenida Dendezeiros, em Salvador, às 10h do dia 16 de janeiro.

O procedimento será acompanhado por pais ou responsáveis de candidatos inscritos, representantes do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa da Bahia, Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública, Associação Baiana de Imprensa e Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia.

Após a divulgação dos nomes, os responsáveis dos contemplados devem realizar as matrículas entre 19 e 22 de janeiro.

Divisão de vagas

Segundo o edital, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), na última terça-feira, 30, serão sorteadas 2.845 vagas para as 16 unidades. Entre elas, 2.307 são para o ensino fundamental, 485 para o ensino médio e 53 destinadas à educação infantil.

Em Salvador, 70% das vagas serão destinadas a filhos de policiais, bombeiros e servidores públicos civis das corporações. Apenas 30% contemplarão o público externo.

Já no interior, metade das vagas são para os filhos de militares e servidores da PM e Corpo de Bombeiros, e os outros 50% para o público geral.