Critério para seleção de oficineiros no Educa Mais Bahia é divulgado - Foto: Ilustrativa/Ascom SEC

Os critérios para seleção de 10 mil oficineiros que atuarão nas escolas estaduais através do Programa Educa Mais Bahia já estão disponíveis no portal da Secretaria da Educação do Estado (SEC). Através da Portaria 166/2025, publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 14, a SEC detalha as orientações e procedimentos para que as escolas estaduais implementem as oficinas educativas do Programa Baiano de Educação Integral Anísio Teixeira e procedam com a seleção dos interessados.

Os oficineiros são voluntários responsáveis por conduzir as oficinas educativas, alinhadas aos projetos pedagógicos das escolas e aos interesses dos alunos. Eles serão selecionados dentro das comunidades escolares, valorizando talentos locais e profissionais que já desenvolvem atividades educativas.

Para participar é necessário ser maior de idade e, preferencialmente, ter concluído o Ensino Médio. No entanto, estudantes da rede estadual não poderão atuar como oficineiros, garantindo que sejam os principais beneficiados pelas atividades.

Com um investimento de R$ 110 milhões, as oficinas fazem parte do Programa Baiano de Educação Integral Anísio Teixeira e poderão acontecer dentro das escolas ou em espaços comunitários, sempre com acompanhamento pedagógico. Cada unidade escolar poderá ofertar um quantitativo limite de oficinas a ser disponibilizado pela SEC no sistema de gestão da Superintendência de Políticas para Educação Básica (https://saga.educacao.ba.gov.br/).