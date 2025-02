Mais Estudo: SEC abre 52 mil vagas para monitoria estudantil - Foto: Feijão Almeida

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira, 14, o edital referente aos critérios e procedimentos para o processo seletivo de estudantes do Ensino Fundamental (8º e 9º ano), do Ensino Médio e da Educação Profissional da rede estadual de ensino para o Mais Estudo.

Serão ofertadas 52 mil vagas, distribuídas nas unidades escolares dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTEs). Conforme o edital, a prioridade da monitoria é para os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, tendo em vista a importância destes como base de aprendizagem para os demais componentes do currículo escolar.

O cronograma relacionado à seleção para o Mais Estudo será divulgado posteriormente, com uma antecedência de 30 dias do prazo da inscrição do programa de Estado, assim denominado após instituída a Lei nº 14.306/ 2021.

Os estudantes candidatos à monitoria do Mais Estudo terão que seguir critérios como, por exemplo, estarem matriculados no ano de 2025 na rede estadual de ensino; possuírem Cadastro de Pessoal Física (CPF); e terem obtido aproveitamento no componente curricular para o qual pleiteiam a monitoria com média igual ou superior a 8,0 no ano anterior.

Para participar do programa, as unidades escolares devem acessar o Sistema de Gestão do Mais Estudo no Portal da Educação (www.educacaobahia.com.br).