TJBA homenageia A TARDE com moção de aplausos ao Concurso Jovem Jornalista

Desembargador Lidivaldo Britto - Foto: Reprodução | TJBA

O Concurso Jovem Jornalista, promovido pelo Grupo A TARDE, por meio de uma iniciativa pioneira do programa A TARDE Educação, continua recebendo homenagens.

Desta vez, o concurso recebeu uma nova moção de aplausos apresentada pelo desembargador Lidivaldo Britto, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), durante sessão no Tribunal Pleno.

O magistrado anunciou o pedido durante seu discurso na Corte, mencionando o elo entre a comunicação e o Tribunal. Na ocasião, ele citou que uma iniciativa parecida foi apresentada pelo Tribunal de Contas direcionada ao A TARDE.

“Senhor presidente, eu queria apresentar uma moção de congratulações ao Grupo de Comunicação A TARDE, que sempre apoia as iniciativas do Tribunal porque institui o programa A TARDE Educação com o concurso cultural para jovens estudantes”, disse o desembargador.

O magistrado ainda complementou: “O jornal A TARDE sempre está presente nos nossos eventos, sempre prestigiando o nosso Tribunal”.

A cerimônia que consagrou os jovens jornalistas foi realizada no dia 18 de novembro, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador.

Ao todo, foram premiados 24 estudantes e professores-orientadores, responsáveis por produções em quatro categorias:

Tirinhas;

Videorreportagem;

Artigo de Opinião;

Crônica.

Neste ano, o CCJJ, promovido pelo Programa A TARDE Educação, trouxe o tema “SOS: se a Terra gritasse, o que ela diria?”, convidando os estudantes a refletirem sobre os impactos das mudanças climáticas no cotidiano.