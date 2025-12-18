RECONHECIMENTO
TJBA homenageia A TARDE com moção de aplausos ao Concurso Jovem Jornalista
Concurso é uma iniciativa pioneira do Grupo A TARDE, por meio do Programa A TARDE Educação
Por Redação
O Concurso Jovem Jornalista, promovido pelo Grupo A TARDE, por meio de uma iniciativa pioneira do programa A TARDE Educação, continua recebendo homenagens.
Desta vez, o concurso recebeu uma nova moção de aplausos apresentada pelo desembargador Lidivaldo Britto, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), durante sessão no Tribunal Pleno.
O magistrado anunciou o pedido durante seu discurso na Corte, mencionando o elo entre a comunicação e o Tribunal. Na ocasião, ele citou que uma iniciativa parecida foi apresentada pelo Tribunal de Contas direcionada ao A TARDE.
“Senhor presidente, eu queria apresentar uma moção de congratulações ao Grupo de Comunicação A TARDE, que sempre apoia as iniciativas do Tribunal porque institui o programa A TARDE Educação com o concurso cultural para jovens estudantes”, disse o desembargador.
O magistrado ainda complementou: “O jornal A TARDE sempre está presente nos nossos eventos, sempre prestigiando o nosso Tribunal”.
A cerimônia que consagrou os jovens jornalistas foi realizada no dia 18 de novembro, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador.
Ao todo, foram premiados 24 estudantes e professores-orientadores, responsáveis por produções em quatro categorias:
- Tirinhas;
- Videorreportagem;
- Artigo de Opinião;
- Crônica.
Neste ano, o CCJJ, promovido pelo Programa A TARDE Educação, trouxe o tema “SOS: se a Terra gritasse, o que ela diria?”, convidando os estudantes a refletirem sobre os impactos das mudanças climáticas no cotidiano.
