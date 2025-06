Dia do Meio Ambiente e da Reciclagem é comemorado nesta quinta-feira

Equipe da CAMAPET - Foto: Reprodução/Redes sociais

Nesta quinta-feira, 5, celebram-se o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Dia Nacional da Reciclagem. Essas datas buscam incentivar ações individuais e coletivas que contribuam para a preservação do meio ambiente, como a redução do consumo, a reutilização de matérias, a separação correta dos resíduos e a participação em programas de reciclagem.

A integração desses temas reforçam o compromisso do eixo socioambiental do Programa A TARDE Educação, iniciativa do Grupo A TARDE, que promove a conscientização entre estudantes e professores sobre a importância do meio ambiente, incentivando práticas ecológicas e o desenvolvimento de projetos que promovam a sustentabilidade nas escolas e comunidades.

“O Programa A TARDE Educação, por meio do seu eixo socioambiental, incentiva a reflexão sobre o destino dos resíduos que produzimos e busca fortalecer o vínculo entre escola, comunidade e meio ambiente. Atualmente, consumimos sem pensar no que acontece com o que descartamos, e é essencial entender o trajeto do lixo após o descarte”, destacou a pedagoga do A TARDE Educação, Emily Figueiredo.

Para celebrar essas datas, o Programa conheceu de perto o trabalho da Cooperativa de Coleta Seletiva, Processamento de Plástico e Proteção Ambiental (CAMAPET), que atua em Salvador com ações voltadas para a coleta seletiva, reciclagem e educação ambiental.

"Conhecer o trabalho da CAMAPET nos ajudou a enxergar o impacto positivo que ações coletivas podem gerar para o meio ambiente e para a sociedade", disse Emily.



Segundo a vice-presidente, Michele Almeida, a CAMAPET realiza atividades com coleta seletiva, educação ambiental e oficinas de reaproveitamento de embalagens, transformando resíduos em novos produtos.

Vice-presidente da CAMAPET, Michele Almeida | Foto: Maila Lima | Ag. A TARDE

“Na cooperativa realizamos o processo de separação dos materiais coletados e por fim armazenamento e destinação final encaminhadas para indústrias de reciclagem”.

Atualmente, 25 cooperados integram a CAMAPET e atuam em diferentes etapas do processo como coleta com caminhão, triagem e prensagem dos resíduos. Entre os materiais mais recebidos estão papéis, papelão, embalagens de vidro, cápsulas de café e plásticos.

“Depois da triagem, todos esses materiais vão para um processo de trituração, como papéis ou então da prensagem. A grande maioria são plásticos. Então, estes materiais não vão ficar mais no meio ambiente e também vai diminuir o impacto ambiental, porque todos esses resíduos, se não viesse aqui para a cooperativa, iria para o aterro sanitário”, explicou.

A população pode apoiar o trabalho da cooperativa separando corretamente os resíduos recicláveis e entregando-os diretamente na sede da CAMAPET, localizada no bairro da Massaranduba, na capital baiana. Também é possível solicitar o serviço de coleta porta a porta. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 14h às 16h.

Os interessados em conhecer mais sobre essa iniciativa podem assistir ao vídeo completo no Instagram: @atardeeducacao.