EDUCAÇÃO BAIANA

Educação do campo da Bahia se destaca em prêmio internacional

Colégio da Chapada Diamantina concorre com projeto de cidadania digital

Redação

17/12/2025 - 13:54 h
Estudantes da EJA e a professora Tatiana Santos Oliveira
Estudantes da EJA e a professora Tatiana Santos Oliveira -

O Colégio Estadual do Campo Filinto Justiniano Bastos, de Seabra, está entre os semifinalistas do Prêmio Cidadania Digital em Ação 2025, promovido pela SaferNet Brasil - organização que atua na defesa dos direitos humanos no ambiente digital - em parceria com o Governo do Reino Unido. Nesta etapa, as escolas semifinalistas podem receber bônus por meio da votação popular, disponível no site até esta quarta-feira, 17.

A premiação reconhece práticas inovadoras de estudantes e professores relacionadas à educação digital e ao uso seguro das tecnologias. O projeto inscrito, “Cidadania Digital na Educação de Jovens e Adultos”, foi desenvolvido com turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do Anexo Angico, e integrou conteúdos de Linguagens e Humanas.

As atividades abordaram bem-estar online, empatia nas redes e relações seguras, sempre adaptadas à realidade dos educandos e articulando teoria, prática e cultura local.

Ao longo das etapas, os estudantes produziram jogos didáticos, como o Baralho Digital, o Semáforo Digital e o Jogo da Memória sobre violência sexual nas redes, além do jogo “Seabra: Nossa Terra, Nossa História” e do livro Histórias que Curam e Transformam.

Parte desse material foi doada a escolas da região e ao campus da Universidade Estadual da Bahia (UNEB), em Seabra, ampliando o impacto da ação e fortalecendo o sentido de responsabilidade social e pertencimento comunitário.

Inclusão e responsabilidade digital

A professora Tatiana Santos Oliveira destacou o protagonismo da unidade escolar. “Somos a única escola da rede estadual da Chapada Diamantina e da Bahia na semifinal, vanguardista na Educação do Campo e na EJA, e pioneira na premiação desde 2024, quando conquistamos o 1º lugar”.

A estudante Edicelma Alves de Sá ressaltou a transformação provocada pela iniciativa. “Depois desse projeto mudamos nosso ponto de vista sobre o mundo digital e entendemos que cidadania digital vai além de saber usar computador ou celular; envolve respeito, empatia e responsabilidade”.

A classificação do colégio na semifinal reafirma o valor da proposta e evidencia o compromisso da comunidade do Colégio Estadual do Campo Filinto Justiniano Bastos com uma educação inclusiva, humana e alinhada aos desafios do mundo digital.

Tags:

Cidadania Digital Educação de Jovens e Adultos inovação educacional Prêmio Cidadania Digital responsabilidade social Tecnologia na educação

