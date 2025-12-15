Educação prisional garante conclusão da EJA a internos em Salvador

Conjunto Penal Masculino de Salvador - Foto: André Fofano

Um momento simbólico de emoção e recomeço marcou o Conjunto Penal Masculino de Salvador, no bairro de Mata Escura, nesta segunda-feira, 15. Ao todo, 32 estudantes da Educação Prisional da Educação de Jovens e Adultos (EJA) participaram da Cerimônia de Conclusão da Educação Básica.

A cerimônia, promovida pela Secretaria da Educação da Bahia (SEC), reuniu familiares, gestores e representantes do poder público, reafirmando a educação como caminho concreto para a reconstrução de trajetórias, fortalecimento da cidadania e ampliação de perspectivas de vida, mesmo em contextos de privação de liberdade.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Representando a secretária da Educação, Rowenna Brito, a superintendente de Políticas para a Educação Básica da SEC, Helaine Souza, destacou a importância da celebração, que, para ela, mais do que a entrega de certificados, reconheceu percursos retomados e saberes construídos ao longo da vida.

“Esta é uma nova oportunidade para essas pessoas, mas também para nós, a fim de assegurar o acesso à educação para todos, possibilitando que alcancem novos horizontes”, ressaltou Helaine Souza.

Educação como instrumento de inclusão social

Segundo dados da SEC, 252 estudantes concluíram a EJA em unidades prisionais baianas em 2025, distribuídos por 10 municípios e 12 Territórios de Identidade. Atualmente, a política educacional no sistema prisional alcança 3.342 estudantes, garantindo o direito à escolarização e consolidando a educação como instrumento de inclusão social, ressocialização e exercício da cidadania.

Para a estudante A. S. J., única representante feminina entre os formandos, o conhecimento é fundamental em todos os aspectos da vida e é uma ferramenta para a realização de sonhos.

“Somos privados de liberdade e cumprimos pena, mesmo assim não perdemos nossa capacidade de sonhar com novas perspectivas de vida, incluindo a possibilidade de trabalho. Temos a chance de reavaliar nossas vidas e também entendemos que com o estudo novas portas poderão se abrir para todos nós que procuramos o conhecimento”, disse.

Para o superintendente de Ressocialização da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), Bacildes Moraes Terceiro, “a educação é um instrumento fundamental na prevenção da criminalidade, na resistência ao recrutamento por organizações criminosas e na promoção da humanização”.

“Deste modo, este evento demonstra o compromisso do Governo do Estado com o bem-estar das pessoas. Independente da origem ou da situação, a educação transforma vidas e, neste contexto, sua importância se torna ainda mais evidente”, concluiu o titular da pasta.